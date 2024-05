Morre pai do ministro Alexandre de Moraes, León Lima de Moraes

O pai do ministro Alexandre de Moraes, León Lima de Moraes, morreu nesta terça-feira, 28. A causa não foi divulgada.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou solidariedade ao ministro em sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizada pela manhã. “Em nome do Supremo, do CNJ e do Poder Judiciário brasileiro, mando um abraço caloroso ao ministro Alexandre de Moraes e a toda sua família, desejando conforto após momento de luto e tristeza pela partida”, afirmou.

A sessão de despedida de Moraes como ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está marcada para esta quarta-feira, 29. A assessoria do tribunal informou que ainda não há uma nova orientação e, a princípio, a sessão está mantida.