Morre o jornalista Juan Arias, aos 92 anos

O renomado jornalista e escritor espanhol Juan Arias Martínez faleceu na última sexta-feira, dia 22, em Saquarema, no Rio de Janeiro, local onde residia. A notícia foi confirmada pelo periódico El País, veículo no qual Arias mantinha uma coluna. A morte foi decorrente de complicações associadas à insuficiência renal.

Carreira

Juan Arias, que tinha 92 anos, nasceu em Arboleas, uma pequena cidade situada na província de Almería, na Espanha.

Sua trajetória no El País iniciou-se em 1977. Durante sua carreira, destacou-se por cobrir eventos significativos em Roma e no Vaticano, trazendo à tona os bastidores da política e religião na região.

Em sua última contribuição ao El País, publicada em 8 de novembro, Arias discorreu sobre a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

O jornalista estabeleceu residência no Brasil após seu casamento com a escritora Roseana Murray, onde continuou a desempenhar um papel ativo no jornalismo internacional até seus últimos dias.