Morre o jornalista José Nello Marques, que trabalhou nas principais rádios de São Paulo

Morreu nesta quinta-feira (25), o jornalista José Nello Marques, aos 69 anos. O comunicador teve carreira de destaque no rádio, em especial na Jovem Pan e Bandeirantes.

A informação sobre a morte do radialista foi publicada nas redes sociais pela família. Não foi divulgada a causa da morte.

“É com profundo pesar que a família do jornalista José Nello Marques informa seu falecimento na data de hoje! Em breve postaremos informações sobre o velório e sepultamento! Gratidão a todos os colegas de profissão e amigos nesta vida!”.

O jornalista nasceu na cidade de Garça, no interior do estado de São Paulo. Além do rádio, atuou ainda na televisão, com passagens por Record, Manchete e Band.

No radialismo, entrou na Jovem Pan no início da década de 1970 e ficou na emissora por mais de 20 anos. Atuou como repórter e apresentador em coberturas relacionadas a assuntos como esporte, política e segurança pública.

Na rádio Bandeirantes ficou por mais de uma década, entre 1996 e o ano de 2008. Atuou ainda na rádio Tupi, Globo, capital, Gazeta e rádio USP.

José Nello participou da criação da rádio CBN, em 1991 e depois comandou na emissora o programa Notícia da Tarde.

Nos últimos anos, o jornalista realizava também trabalhos de assessor de imprensa e mestre de cerimônias.