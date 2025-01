Morre o influenciador Gabriel Freitas, aos 37 anos

Gabriel Freitas, conhecido influenciador digital e ex-participante do Programa do Gugu, faleceu no dia 30 de dezembro, aos 37 anos. A sua trajetória de vida, marcada pela luta contra a obesidade, deixou uma profunda marca entre seus seguidores, que acompanharam seus esforços para emagrecer e manter a saúde física e mental.

Uma jornada marcada pela superação

De acordo com relatos de Ricardo Gouvea, amigo próximo de Gabriel, o influenciador sofreu uma parada cardiorrespiratória que foi atribuída à sua condição de obesidade. “Gabriel morreu praticamente dormindo, não sofreu”, afirmou Gouvea, transmitindo uma mensagem de alívio em meio à tristeza da perda.

A notoriedade de Gabriel começou em 2017, quando participou do quadro “Virou Outra Pessoa” no Programa do Gugu. Durante sua participação, ele alcançou a impressionante marca de 193 kg a menos, resultado de um rigoroso programa de treinos e reeducação alimentar. Contudo, após esse período de sucesso, Gabriel enfrentou desafios emocionais significativos que o levaram a recuperar o peso, atingindo até 380 kg devido ao luto por perdas pessoais.

A busca por uma nova vida em 2024

No início de 2024, Gabriel Freitas iniciou uma nova fase em sua vida e compartilhou com seus seguidores sua determinação em buscar um peso saudável de maneira natural, sem recorrer a intervenções cirúrgicas. Sua meta era chegar aos 100 kg, refletindo seu desejo por uma vida mais saudável e equilibrada.

A morte de Gabriel não apenas entristeceu amigos e familiares, mas também deixou uma lacuna na comunidade online que acompanhava sua jornada inspiradora. O legado do influenciador continua a ser uma fonte de motivação para muitos que enfrentam batalhas semelhantes.