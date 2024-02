Morre o frei Isaías Borghetti, que ajudou a introduzir a TV a cores no Brasil

O frei e comunicador Isaías Borghetti, um dos responsáveis pera introdução da TV a cores no Brasil, morreu nesta segunda-feira, 5, em Caxias do Sul, aos 87 anos, devido a complicações da doença de Parkinson. A informação foi confirmada no site da Conferência dos Capuchinhos do Brasil.

Borghetti recebeu o diagnóstico de Parkinson em 2018. O corpo foi velado na Capela da Casa de Saúde São Frei Pio na manhã de segunda-feira. No instagram, a Diocese de Caxias do Sul publicou uma nota de pesar pela morte do frei e em solidariedade a seus familiares.

Ainda na adolescência, ingressou no Seminário de Santo Antônio de Vila Flores. Na década de 1960, estudou teologia no Convento São Lourenço de Bríndisi, em Porto Alegre. Em 1965, aos 29 anos, tornou-se sacerdote.

Além da carreira religiosa, Borghetti era pós-graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e foi professor da instituição. Na década de 1970, ele foi diretor da TV Difusora da capital gaúcha durante a primeira transmissão a cores do país, na Festa da Uva de 1972.

Em Caxias do Sul, também trabalhou na redação do Correio Riograndense e assessorou rádios ligadas à Província de Capuchinhos. Integrou as diretorias da Associação Gaúcha de Rádio e TV e do Sindirádio de Porto Alegre.

Até o final de 2023, Borghetti atendia na Igreja Imaculada Conceição da cidade.