Morre Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais e fundador do MDB

Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais entre 1987 e 1990 e um dos principais fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), faleceu na madrugada deste domingo (2), aos 86 anos.

A confirmação da morte veio através de seu filho, o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG), que expressou sua dor nas redes sociais: “Com profunda tristeza e uma imensa dor no coração, comunico o falecimento do meu querido pai.”

Cardoso Jr. ressaltou a dedicação do pai à política e ao povo mineiro, descrevendo-o como um advogado, administrador, empresário e realizador comprometido com a geração de empregos e o desenvolvimento do estado. “O nosso ‘trator’ dedicou a vida à política e ao povo mineiro,” afirmou.

O ex-governador estava internado para tratamento de saúde, e há dois dias a família havia divulgado uma nota indicando que seu estado inspirava cuidados.

A executiva nacional do MDB também prestou homenagens nas redes sociais, destacando que a trajetória política de Cardoso foi marcada por inúmeras obras que continuam a ser reconhecidas pela população mineira.

Com uma carreira política que começou nos anos 1970, Newton Cardoso exerceu diversas funções importantes, incluindo o cargo de vice-governador durante a gestão de Itamar Franco, entre 1999 e 2002. Seu mais recente papel foi como deputado federal, onde atuou de 2011 a 2015.