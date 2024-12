Morre menina de 10 anos que se afogou em resort em Campinas

No dia 23 de novembro, um trágico incidente ocorreu em Campinas, interior de São Paulo, envolvendo a menina Manuela Cotrin Carosio, que completava 10 anos no dia de sua morte. Durante uma estadia com a família no Royal Palm Plaza Resort, Manuela se afogou em uma piscina após seu cabelo ter ficado preso em um dispositivo de retorno de água. Apesar dos esforços da equipe de salva-vidas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente estabilizaram a criança, ela não resistiu e faleceu no hospital infantil Mário Gattinho.

O resort expressou pesar pelo ocorrido e garantiu que o dispositivo envolvido foi imediatamente desligado para avaliação. Eles destacaram que os ralos das piscinas são projetados para evitar pressão significativa, cumprindo todos os protocolos de segurança. No entanto, o acidente levanta preocupações sobre a eficácia desses mecanismos e a necessidade de revisões constantes para garantir a segurança dos usuários.

A investigação está em curso pelo 2º Distrito Policial de Campinas. A Secretaria da Segurança Pública informou que os laudos periciais estão sendo elaborados e serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O sepultamento de Manuela ocorrerá no cemitério Parque das Palmeiras, em Paulínia. Este incidente traz à tona a importância de revisitar normas de segurança em locais públicos e reforça a necessidade de constante vigilância em áreas que possam representar risco aos frequentadores, especialmente crianças. Enquanto as investigações prosseguem, a tragédia serve como um doloroso lembrete da importância das precauções e medidas preventivas em instalações recreativas.