Morre Maria Teresa Horta, escritora e militante feminista portuguesa, aos 87 anos

A escritora portuguesa Maria Teresa Horta faleceu nesta terça-feira, dia 4, aos 87 anos, conforme anunciado pela editora brasileira Dom Quixote em suas redes sociais. O óbito ocorreu em Lisboa, Portugal, e a causa da morte não foi revelada.

Reconhecida como uma das figuras mais influentes da poesia e da militância feminista em Portugal, Horta ganhou notoriedade nos anos 1970 com a publicação de seu livro “Minha Senhora de Mim”, que continha poemas eróticos e foi censurado pela ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Sua atuação não apenas como autora, mas também como ativista, a tornou alvo do regime; ela foi agredida na rua por indivíduos associados ao governo.

Em 1972, a escritora enfrentou um processo judicial devido à obra “Novas Cartas Portuguesas”, coautoria com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. O trio, conhecido como “As Três Marias“, se viu no centro de uma controvérsia política, visto que o livro era considerado uma ameaça ao governo ditatorial. A repercussão dessa ação legal mobilizou diversas personalidades e grupos feministas internacionais, incluindo Simone de Beauvoir, que organizou manifestações em Paris para apoiar as autoras.

Além de sua trajetória literária e ativista, Horta também é lembrada por ter recusado o Prêmio Oceanos em 2017. Na ocasião, seu livro “Anunciações” ficou em quarto lugar empatado com outra obra, levando-a a renunciar ao prêmio de R$ 15 mil. Em carta aos organizadores, a escritora declarou: “Faço-o por respeito pela Literatura, por respeito pelas minhas leitoras e leitores, e sobretudo pelo respeito que devo a mim própria e à minha já longa obra“.

Nascida em maio de 1937 em Lisboa, Maria Teresa Horta se identificava politicamente como esquerdista e deixou um legado literário significativo com obras como “Educação Sentimental” e “Poesis”.

A autora visitou o Brasil em duas ocasiões: em 1974 para lançar “Novas Cartas Portuguesas” no Rio de Janeiro e novamente em 2007 para receber uma homenagem durante um congresso de professores de literatura portuguesa em São Paulo. Durante essa visita, ela também percorreu cidades como Paraty e o Rio de Janeiro acompanhada pela professora Marlise Vaz Bridi.

Maria Teresa Horta participou da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) em 2018 através de uma videoconferência, devido a problemas de saúde que a impediram de viajar. Durante o evento, destacou: “Escrevo porque sou uma mulher livre” e enfatizou a importância da solidariedade no movimento feminista: “Juntas fizemos o primeiro movimento internacional feminista. Temos direito às mesmas coisas que os homens. Por que os homens não fizeram grandes coisas é que o mundo está nesse caos“.