Morre Maria Lata D’Água, ex-passista que foi símbolo do Carnaval, aos 90 anos

A missionária Maria Mercedes Dantas, conhecida como Maria Lata D’Água, morreu nesta sexta-feira (23) aos 90 anos. A informação foi confirmada pela Canção Nova, comunidade católica da qual ela fazia parte.

“Com a certeza da eternidade, desejamos os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, querida irmã”, diz a Canção Nova, em comunicado nas redes sociais.

Maria se tornou conhecida por sambar com uma lata de água de 20 litros na cabeça. Daí vem o apelido pelo qual ficou conhecida. Ela se tornou tão célebre no Carnaval que inspirou a marchinha “Lata D’água”, de Luís Antonio e Jota Júnior.

A ex-passista nasceu em setembro de 1933 na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O hábito de carregar lata na cabeça surgiu quando ela era criança e precisava pegar água em uma bica para levar para casa.

Aos 11 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu em situação de rua dos 13 aos 16 anos. Nesse período, fez amizade com artistas que a levaram para uma apresentação circense.

Aos 18 anos, ela sambou pela primeira vez com uma lata d’água na cabeça. O sucesso a levou para o programa de Chacrinha e a fez desfilar por anos no Carnaval carioca. Chegou a se apresentar na Europa, onde morou por três décadas.

Em 1990, durante um retiro espiritual no Maracanãzinho, decidiu se dedicar à vida religiosa. “Abandonei tudo, não saio mais no carnaval. Eu me senti tocada pelo amor e vim para a Canção Nova fazer o caminho. Não me arrependo”, disse em entrevista ao Canção Nova Notícias, em 2018.

Em 2004, decidiu se mudar para Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Já em 2018, publicou uma biografia intitulada “Lata D’água na Cabeça – Da passarela ao Sacrário”.