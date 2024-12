Morre Márcia Gomes, dubladora do Gato Félix e do desenho ‘Sailor Moon’

Márcia Gomes, 77, morreu na manhã desta quinta-feira (12), na cidade de São Paulo.

A atriz e dubladora veio a óbito em decorrência de um quadro infeccioso generalizado. Ela estava internada há alguns dias, tratando de uma hérnia que ocasionou obstrução intestinal.

Márcia era conhecida como a voz oficial do Gato Félix, a quem dublou na maioria das animações do personagem. “Os Cavaleiros do Zodíaco”, “Changeman”, “Pica-Pau” e “Sailor Moon” foram outros desenhos de que ela participou como dubladora.

A artista, cujo nome verdadeiro era Marleide Gomes, era natural de São Caetano do Sul (SP). Antes de enveredar pela dublagem, trabalhou como atriz de radionovelas.

Amigos usaram as redes sociais para se despedir da artista. “Poucas pessoas da dublagem causarão a comoção que você causou na sua despedida, amada amiga. Você já deixa saudades”, disse o diretor de cinema e também dublador, Bruno Azevedo. Outro colega de profissão, Martin, Mayora, escreveu: “Márcia foi uma rainha! Primeira-dama da dublagem paulistana”.