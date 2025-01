Morre Luiz Carlos Secco, ícone do jornalismo automotivo no Brasil, aos 90 anos

Luiz Carlos Secco, uma figura emblemática do jornalismo automotivo no Brasil, faleceu na quinta-feira (30) aos 90 anos. Sua morte foi confirmada após a declaração de morte cerebral, consequência de ferimentos sofridos na cabeça em um acidente doméstico ocorrido em sua residência em São Paulo, na quarta-feira (29).

Conhecido entre amigos como Seccão, Secco iniciou sua carreira na imprensa ao deixar o serviço público em 1961, quando começou a atuar como repórter no jornal O Estado de S.Paulo. Embora tenha começado na editoria de esportes, logo manifestou seu desinteresse por cobrir futebol, considerando os jogos monótonos.

Em 1966, com o lançamento do Jornal da Tarde, ele passou a fazer parte deste novo veículo do Grupo Estado. Foi então que se transferiu para a área automotiva, onde se destacou com reportagens que marcaram época, incluindo a cobertura do lançamento da Brasília, o primeiro automóvel desenvolvido no Brasil, e a formação da equipe brasileira de Fórmula 1 Copersucar, sob a liderança da família Fittipaldi.

Além de sua atuação no jornalismo impresso, Secco contribuiu para a revista Autoesporte, publicada pela Editora Globo. Em 1974, fez a transição para o setor de comunicação da Ford, onde permaneceu até sua aposentadoria. Após deixar a montadora, ele fundou sua própria agência de comunicação.

Em uma entrevista concedida à newsletter Jornalistas & Cia em abril de 2013, Secco compartilhou conselhos valiosos para jovens jornalistas que desejam ingressar no setor automotivo: “É fundamental que o jovem jornalista goste e se especialize. Não pode ser superficial como eu fui. É preciso conhecer profundamente os temas e estar sempre atualizado com as tendências internacionais. E o mais importante: manter a humildade e ter consciência de que sempre há algo novo a aprender“.

Sua última aparição pública ocorreu em dezembro do ano anterior, quando recebeu uma homenagem do site Autoinforme, dedicado a notícias do setor automotivo, em reconhecimento à sua contribuição ao jornalismo.

Luiz Carlos Secco deixa um legado significativo e é lembrado por sua esposa Maria Setella e seus cinco filhos: os jornalistas José Carlos, Raquel e Luiz Fernando; o engenheiro Luís Roberto; e a médica Fernanda.