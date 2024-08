Morre Juan Izquierdo, zagueiro uruguaio, que passou mal no Morumbis

Foi confirmada na noite desta quarta-feira (27/08) a morte do jogador de futebol Juan Manuel Izquierdo aos 27 anos. O zagueiro estava internado no hospital Albert Einsten, em São Paulo, onde lutava pela vida após sofrer uma parada cardíaca durante a partida de seu time, o Nacional-URU contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores na última quinta-feira (22).

Por volta dos 40 minutos do segundo tempo, Izquierdo caminhava em direção ao meio de campo do gramado do Morumbis, quando passou a se sentir mal e imediatamente caiu. Prontamente foi socorrido pela ambulância e levado a unidade do hospital Albert Eistein.

Os últimos boletins médicos informavam que o jogador uruguaio permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e dependendo de ventilação médica. Apesar do pronto atendimento e da tentativa de todos os esforços médicos, o agravamento de suas condições médicas tornou o quadro irreversível, resultando em seu falecimento.

Em nota publicada no sábado (24),o hospital informou que o jogador chegou a sofrer uma parada cardíaca e estava internado na UTI.

“O paciente Juan Manuel Izquierdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea”, diz a nota.

Novos exames realizados no domingo haviam indicado uma piora no quadro de Izquierdo, com “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.”

Natural de Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou sua carreira no Atlético Cerro, em 2018, e se destacou por sua liderança em campo. Em entrevista à rádio Carve Desportiva o secretário nacional do esporte uruguaio afirmou que em 2018, ainda pelo Cerro, o atleta teve uma arritmia detectada.

O atleta vivia um dos momentos mais especiais de sua vida pessoal e profissional. Além de estar em excelente fase no Nacional, onde havia conquistado a titularidade recentemente, Juan havia celebrado o nascimento de seu segundo filho, poucos dias antes da tragédia.

Torcedores de várias partes do mundo enviaram mensagens de apoio à família e ao clube nas redes sociais. Grandes nomes do futebol também prestaram homenagens.

Luis Suárez, ídolo do futebol uruguaio, dedicou seu gol pelo Inter Miami no último fim de semana ao compatriota, enquanto o São Paulo e outros clubes brasileiros se uniram em uma corrente de oração pela recuperação do atleta.

O portal ABCdoABC presta condolências aos familiares, amigos e fãs do jogador Juan Izquierdo.