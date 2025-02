Morre jornalista Ivan Zimmermann, ex-ESPN e Bandsports, em tragédia nos EUA

Morreu aos 64 anos o jornalista Ivan Zimmermann. O profissional, que acumulou passagens por ESPN e BandSports, se envolveu em um acidente de carro nos EUA, na última sexta (31), e o brasileiro morreu no mesmo dia.

Ivan, que morava nos EUA, dirigia em uma via de Broward, na Florida, quando foi vítima de um motorista que invadiu a pista contrária. Outros três veículos acabaram danificados, incluindo um caminhão de cimento.

O narrador e jornalista se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo. No ano seguinte, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York, para cobrir a reunião anual da ONU. Apaixonou-se pelo país e ficou por lá.