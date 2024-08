Morre jornalista esportivo Fábio Seródio, aos 59 anos

Morreu nesta quinta-feira (15) o jornalista Fábio Seródio, aos 59 anos. Profissional com longa carreira no rádio esportivo, ele foi vítima de um câncer no cérebro, doença que ele descobriu em novembro de 2023.

O radialista tinha mais de 30 anos de experiência no jornalismo, sendo mais de 20 anos dedicado à rádio Jovem Pan, pela qual foi setorista do Corinthians durante muitos anos. Ele deixou a emissora em 2015.

Mais recentemente, ele integrava o programa Futebol em Rede com seu colega e amigo Luis Carlos Quartarollo, mas teve que interromper a participação devido à doença.

Nascido na Mooca, na zona leste de São Paulo, ele também trabalhou no time do Parque São Jorge como gerente de comunicação entre 2015 e 2016. Era são-paulino de coração, mas sempre foi conhecido por não misturar a paixão com a vida profissional.

Em nota, o time alvinegro lamentou a morte do jornalista, “descrito como um dos grandes nomes do jornalismo esportivo”.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do jornalista Fábio Seródio. Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, Fábio trabalhou por 25 anos na Rádio Jovem Pan, onde atuou como setorista do Corinthians, realizando coberturas diárias do alvinegro”, escreveu o clube em nota.

“Em 2015, assumiu o cargo de gerente de Comunicação do Timão, do qual ficou até 2016. Após uma luta intensa contra o câncer, Fábio Seródio nos deixou nesta quinta-feira (15). O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto”, encerrou o texto.

Fábio Seródio deixa a mulher, Cristina, e a filha, Aline.

O velório do radialista será no Cemitério Gethsemani Morumbi, na Vila Sônia, a partir das 19h (de Brasília) desta quinta (15). A cerimônia irá até as 22h e será reaberta na sexta (16) às 9h. O sepultamento ocorre na sequência, às 13h.