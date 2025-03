Morre George Foreman, lenda do boxe, aos 76 anos

George Foreman, ícone do boxe mundial, faleceu deixando sua esposa, Mary Joan Martelly, e 12 filhos provenientes de seus cinco casamentos. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

A carreira de Foreman no boxe começou a brilhar em 1968, quando conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas da Cidade do México aos apenas 19 anos. Este triunfo inicial não apenas o projetou para a fama, mas também o preparou para uma trajetória repleta de conquistas e desafios.

Em 1973, Foreman consolidou seu nome na história ao se tornar campeão da Associação Mundial de Boxe (WBA) e do Conselho Mundial de Boxe (WBC) na categoria peso-pesado, ao vencer o renomado Joe Frazier. No entanto, sua carreira tomou um rumo inesperado quando, em 1974, perdeu o título para Muhammad Ali na célebre “Luta do Século”, que ocorreu no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, com um público estimado em 60 mil pessoas.

Após essa derrota, Foreman passou a se afastar do ringue e tornou-se pastor, dedicando-se à sua fé por cerca de uma década. Sua pausa no boxe não diminuiu sua determinação e habilidade; em seu retorno em 1977, ele obteve uma impressionante sequência de 24 vitórias consecutivas, enfrentando adversários como os brasileiros Maguila e Manoel de Almeida.

Apesar dessa série vitoriosa, sua trajetória sofreu um novo revés com a derrota para Evander Holyfield na disputa pelo cinturão. Contudo, Foreman não se deixou abater. Aos 45 anos, ele fez história ao se tornar o mais velho campeão dos pesos pesados ao derrotar Michael Moorer.

Após realizar três defesas bem-sucedidas de seu título, ele foi superado por Shannon Briggs e decidiu encerrar sua carreira em 1997. Com um impressionante registro de 76 vitórias e apenas cinco derrotas em 81 lutas, Foreman deixou um legado inigualável no esporte.

Além das suas conquistas nos ringues, George Foreman tornou-se um nome reconhecido fora deles. O ex-boxeador lançou um grill que leva seu nome, que se tornou um fenômeno nas vendas globalmente. Além disso, ele fundou a Igreja do Senhor Jesus Cristo em 1980 e dedicou parte de sua vida à pregação religiosa.