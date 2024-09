Morre Fábio Arruda, consultor de etiqueta e ex-peão de A Fazenda

Morreu Fábio Arruda, consultor de etiqueta, personalidade da mídia e ex-participante de A Fazenda, aos 54 anos.

Fábio Arruda morreu no sábado (7). A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Leo Dias e confirmada por Splash pela Polícia Civil de São Paulo.

Arruma foi internado em caráter de urgência na terça-feira (3) após os resultados de exames médicos. O famoso foi submetido a um procedimento cirúrgico e ficou hospitalizado até a quinta-feira (5), quando teve alta. Ele foi encontrado no início da tarde por uma funcionária que o encontrou caído e chamou o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Nas redes sociais, as últimas postagens de Fábio foram no hospital, onde ele realizou um procedimento no coração. “Precisei me encaminhar para uma cirurgia de emergência no coração”, contou em uma das legendas.

CARREIRA

Fábio era consultor de etiqueta e personalidade da TV brasileira. Ele teve um quadro no Note e Anote (RecordTV), na época apresentado por Claudete Troiano, para falar sobre etiqueta.

Ele também era escritor. Em 2003, escreveu o livro “Sempre às Vezes, Nunca”, sobre etiqueta e comportamento.

Em 2009, Arruda participou da primeira edição do reality show A Fazenda. Ele foi eliminado na quarta semana em uma roça contra Pedro Leonardo e Dado Dolabella, o ganhador da edição.

Em 2017 retornou à Fazenda para a temporada Nova Chance, que reunia ex-participantes de reality shows. Fábio foi eliminado na terceira semana.