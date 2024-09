Morre Drake Hogestyn, famoso pela novela ‘Days of Our Lives’, aos 70 anos

Drake Hogestyn, que atuou na novela “Days of Our Lives” por mais de três décadas, morreu neste sábado (28), aos 70 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas. A informação foi confirmada pela família do artista em um comunicado nas redes sociais.

“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de Drake Hogestyn. Ele recebeu um grande desafio da vida ao descobrir o diagnóstico de câncer, mas o enfrentou com incrível força e determinação”, diz o comunicado.

“Depois de lutar de forma inacreditável, ele faleceu pacificamente cercado por seus entes queridos. Ele era o marido, pai, papai e ator incrível.” A nota foi publicada no perfil de “Days of Our Lives” nas redes sociais. A atração estreou em 1965 e foi a primeira novela matutina a ser produzida em cores nos Estados Unidos.

Hogestyn apareceu pela primeira vez no folhetim em 1986, dando vida ao misterioso espião John Black. Ele participou de mais de 4.200 episódios. Ao lado da atriz Deidre Hall, que interpretou Marlena Evans, viveu na obra um dos romances mais famosos da TV americana.

Além de “Days of Our Lives”, ele atuou na série “Seven Brides for Seven Brothers”, na década de 1980. Trabalhou também em filmes para a TV como “Generation”, “Beverly Hills Cowgirl Blues”, “One Stormy Night” e “Night Sins”.