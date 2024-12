Morre Dioclécio Campos Júnior, referência da pediatria brasileira

O médico e renomado pediatra Dioclécio Campos Júnior faleceu na última sexta-feira, 27 de outubro, em Brasília, no Distrito Federal. Natural de Uberaba, Dioclécio formou-se pela Faculdade de Medicina do Triângulo em 1966 e dedicou sua carreira à saúde infantil e à pesquisa acadêmica.

Homenagens póstumas

O sepultamento ocorreu no domingo, 29 de outubro, no cemitério São João Batista, em sua cidade natal. Dioclécio foi um destacado profissional da saúde, com um notável histórico de contribuições para a legislação brasileira relacionada ao bem-estar das crianças. Ele foi o responsável pela elaboração do anteprojeto que ampliou a licença-maternidade em seis meses para empresas participantes do Programa Empresa Cidadã, uma importante conquista aprovada pelo Congresso Nacional em 2008.

Entre 1985 e 1987, atuou como coordenador do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) do Ministério da Saúde, evidenciando seu comprometimento com a melhoria da saúde pública. Ao longo de sua trajetória, Dioclécio recebeu várias homenagens, incluindo a Medalha do Mérito Santos Dumont, concedida pelo Governo de Minas Gerais em 1994, e o Prêmio Saúde Brasil em 2009, oferecido pela Associação Médica de Brasília.

Liderança na pediatria

De 2004 a 2010, ele ocupou a presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), onde exerceu um papel fundamental na promoção da saúde infantil no país.

Em nota oficial, a SBP expressou seu profundo pesar pela perda do médico: “A Sociedade Brasileira de Pediatria e suas afiliadas lamentam o falecimento do Professor Dioclécio Campos Júnior nesta sexta-feira e oferecem condolências a seus familiares e amigos neste momento difícil.”

A morte de Dioclécio Campos Júnior é sentida não apenas por seus entes queridos, mas também por toda a comunidade médica e pela população que se beneficiou de seu trabalho ao longo dos anos.