Morre Darcy Trigo, fotógrafo que retratou Roberto Carlos e Brigitte Bardot

Morreu nesta quinta-feira o fotógrafo e jornalista Darcy Trigo, aos 86 anos. A causa da morte foi uma parada cardíaca, informou a filha, Mariana Trigo.

Em 1970, Trigo venceu o prêmio Esso, um dos mais prestigiados para o fotojornalismo no Brasil, pela foto de Herman Kahn, estrategista militar americano, saindo de uma piscina no Copacabana Palace.

Kahn tentou implementar no Brasil um grande projeto de engenharia que ligaria os oceanos Pacífico e Atlântico por meio de canais da bacia amazônica.

A expertise no campo o levou a trabalhar como diretor de fotografia do filme “Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura”, de Roberto Farias, em 1968, e de dois filmes da franquia Tarzan, filmados no Parque Nacional da Tijuca: “Tarzan e o Grande Rio” e “Tarzan e O Menino das Selvas”, ambos dirigidos por Robert Day.

O fotógrafo documentou a construção de Brasília e a intimidade do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Trigo ficou conhecido também por flagrar a atriz francesa Brigitte Bardot em Búzios, no Rio de Janeiro, na década de 1960. “Ele ficou escondido em um barco de pescador por um dia para tirar a foto”, diz a filha, Mariana Trigo.

Trigo foi um dos fundadores do departamento de fotografia da revista Veja e passou por veículos como O Globo, Fatos e Fotos, France Press e Manchete –na revista, tinha uma sessão intitulada “O Trigo Viu”.

Nas décadas de 1970 e 1980, Trigo foi o fotógrafo exclusivo de Roberto Carlos, e diversos retratos seus do cantor foram usados para capas de álbum, como é o caso dos discos “Roberto Carlos”, de 1976 e de 1974.

Ele deixa a filha, Mariana Trigo, e a mulher, Joseth Mello Trigo. O corpo será cremado em cerimônia restrita à família no crematório Memorial do Carmo, em São Paulo.