Morre Daniel Belleza, da banda Daniel Belleza & Os Corações em Fúria, aos 50

O cantor Daniel Belleza morreu, nesta quinta-feira (27), em decorrência de um câncer aos 50 anos. A informação foi confirmada pela mulher do artista nas redes sociais.

“Queridos amigos e familiares, é com profunda tristeza que escrevo para comunicá-los que o meu marido, Daniel Belleza, faleceu na noite de ontem. Como era sua vontade, ele se foi em paz, dormindo e com tranquilidade”, escreveu Bruna Rodrigues. O velório foi realizado nesta sexta-feira (28), no Cerimonial Pacaembu, em São Paulo.

O músico se notabilizou no começo dos anos 2000 por ser um dos membros da banda de rock alternativo Daniel Belleza e Os Corações em Fúria, que fez parte da cena underground de São Paulo. Em 2004, a banda lançou seu primeiro álbum, cujo título leva o nome do grupo.

Em paralelo, Daniel também tinha uma carreira solo, tendo lançado em 2013 o disco “Canções para Crianças de Todas as Idades”.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do músico. “Meu amado Daniel, foi uma felicidade sem tamanho caminhar ao seu lado”, escreveu Johnny Monster, guitarrista da banda. “Estou com o coração partido hoje, mas um coração em fúria sempre resiste né, bate forte. Te amo muito. Obrigado por tantas alegrias em minha vida.”