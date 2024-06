Morre Chet ‘Jet’ Walker, ídolo dos Bulls e dos 76ers, aos 84 anos

Chet Walker, membro do Hall da Fama do Basquete desde 2012 e ícone do Chicago Bulls e do Philadelphia 76ers nas décadas de 1960 e 1970, morreu no sábado (8) aos 84 anos.

Walker, apelidado de “The Jet”, jogou 13 temporadas na NBA e foi sete vezes All-Star. Ele entrou na liga em 1962, draftado pelo Syracuse. Seguiu na equipe, que se mudou para Filadélfia e passou a chamar Philadelphia 76ers, e fez história no título de 1966/67.

Walker foi o terceiro maior pontuador do time campeão dos Sixers em 1967, atrás de Wilt Chamberlain e Hal Green. Atuando pela equipe da Filadélfia, ele entrou na lista do All-Star três vezes.

Negociado com Chicago em 1969, Walker foi peça chave nos times do Bulls de Dick Motta, com Bob Love, Norm Van Lier, Jerry Sloan, Clifford Ray e Nate Thurmond.

Ele foi para o All-Star mais quatro vezes. No time de Chicago, porém, não conseguiu ser campeão da NBA, apesar das altas médias de pontos, parando duas vezes nas finais da Conferência Oeste.

Walker liderou a NBA em lances livres com 85,9% na temporada 1970-71.

As duas equipes pelas quais Walker atuou lamentaram a morte do ídolo e o enalteceram.

“Estamos profundamente tristes com o falecimento de Chet Walker, uma figura lendária na história do nosso time. Chet deixou uma marca indelével nas quadras e nos corações dos fãs”, disse o Chicago Bulls em comunicado.

“Walker provocou um grande impacto na nossa cidade e na Liga”, disse o Philadelphia 76ers.