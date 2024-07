Morre Cheng Pei-pei, atriz de filmes como ‘Mulan’ e ‘O Tigre e o Dragão’

Chen Pei-pei morreu na última quarta-feira (17), aos 78 anos, na cidade de São Francisco, Califórnia, onde vivia ao lado da família.

O falecimento da atriz chinesa foi confirmado por seus filhos, através de um comunicado na rede social Facebook. “É com pesar no coração que anunciamos que os rumores são verdadeiros. A nossa mãe, Cheng Pei-pei, morreu em paz, em casa, cercada por seus amados, no dia 17 de julho”, afirma a nota, reproduzida pelo portal The Hollywood Reporter.

“Em 2019, nossa mãe foi diagnosticada com uma síndrome de parkinsonismo atípica e neurodegenerativa – não oficialmente, degeneração corticobasal (CBD). É uma doença rara com sintomas semelhantes aos da Doença de Parkinson, no entanto, os tratamentos atuais não conseguem retardar a progressão. Ela optou por não tornar esta notícia pública para poder lidar com sua condição em particular e passar o tempo restante com seus filhos e netos.”

A atriz era conhecida no cinema como a Rainha das Artes Marciais. Ao longo de 60 anos de carreira, ela protagonizou diversos longas de ação chineses, marcados por cenas de lutas de espadas e artes marciais.

Um de seus principais trabalhos se deu em “O Tigre e o Dragão”, vencedor de quatro Oscars em 2001. Pei-pei também é recordada pela participação na versão live-action de “Mulan” (2020), uma de suas últimas aparições nas telonas.