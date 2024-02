Morre Camille K, ícone da comunidade LGBT

A atriz e ícone da comunidade LGBT, Camille K, morreu. A organização da casa noturna Turma Ok fez uma publicação no Instagram lamentando a morte da artista nesta segunda-feira (12), mas não revelou a causa do óbito ou outros detalhes.

Segundo o “El País Brasil”, Camille K foi uma das travestis que representa a arte performática no Brasil. Splash tentou contato com a Turma Ok para confirmar a idade, o local e o motivo da morte da artista, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.

“Nossos sentimentos aos parentes e amigos! Camile K foi um ícone da comunidade LGBTQIAPN + no Cenário Carioca e Nacional. E Estrela e Parceira da Turma Ok”, escreveu a organização da casa noturna no Instagram. Camille K nasceu em 1945.

“Uma grande Estrela, que ela continue brilhando em outra Constelação, junto de Estrelas Rogéria, Jane De Castro, Marquesa, Brigitte de Búzios, Fujuca de Holliday e outras”, completou.

No final do ano passado, o jornalista Rodrigo Faour revelou que Camille K passava por dificuldades financeiras. Na rede social, ele contou que a bilheteria de uma noite da Turma Ok seria revertida para a atriz.

“Camille K, hoje com 82 anos, é uma das maiores artistas do transformismo de todos os tempos no país, além de ter sido um dos primeiros cabeleireiros famosos do Rio. Só sua aposentadoria não dá conta de seus gastos e está de tipoia pois levou um tombo”, escreveu.