Morre Buvaisar Saitiev, russo ícone do wrestling mundial, aos 49 anos

Buvaisar Saitiev, reconhecido como um dos maiores atletas da história do wrestling, faleceu neste domingo (2), aos 49 anos. O russo é celebrado por suas impressionantes conquistas, incluindo três medalhas de ouro olímpicas na categoria até 74kg, obtidas nas edições de 1996, 2004 e 2008.

Com uma carreira que se estendeu desde a década de 1990 até 2009, Saitiev acumulou um notável total de seis títulos mundiais e seis europeus. Embora as circunstâncias de sua morte ainda não tenham sido divulgadas, a notícia gerou grande comoção no mundo do esporte.

Mikhail Mamiashvili, presidente da Federação Russa de Wrestling, expressou sua tristeza ao receber a notícia. “Eles me ligaram e disseram que houve um problema. É difícil entender. Nós deveríamos voar juntos amanhã”, comentou em entrevista à mídia russa.

A United World Wrestling (UWW), entidade responsável pelas competições internacionais da modalidade, prestou homenagens ao atleta em suas redes sociais. “É com o coração pesado que comunicamos o falecimento de um dos maiores nomes que nosso esporte já viu, o tricampeão olímpico Busaivar Saitiev. Desejamos que Busaivar descanse em paz”, afirmou a organização.

Nascido em Khasavyurt, na Rússia, Saitiev destacou-se como o maior campeão olímpico do wrestling até ser superado pelo cubano Mijain López, que conquistou cinco ouros consecutivos, com o último título sendo obtido nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado.

Além de suas conquistas esportivas, Saitiev foi eleito melhor atleta de wrestling do mundo em cinco ocasiões: 1996, 1997, 1998, 2003 e 2005. Após sua aposentadoria das competições, ele também se aventurou na política na Rússia, demonstrando seu compromisso com o país mesmo fora dos tatames.