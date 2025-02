Morre aos 86 anos a atriz Amélia Bittencourt

A atriz Amélia Bittencourt, reconhecida por sua contribuição à televisão e ao teatro brasileiro, faleceu na última sexta-feira (21), aos 86 anos, em sua residência localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante, conforme informado pelo seu neto, Jerônimo Bittencourt, através de uma publicação nas redes sociais.

Jerônimo compartilhou detalhes sobre os últimos momentos de sua avó, descrevendo a cena em que ela partiu: “Vó Amélia faleceu ontem enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver – descansa, vózinha“. Confira:

Uma carreira marcada por grandes obras

Nascida em Criciúma, Santa Catarina, em setembro de 1938, Amélia Bittencourt iniciou sua trajetória artística em 1957 no teatro. Ela fez parte da Companhia de Teatro de Cacilda Becker e do Grupo Tapa. Nos anos 1980 e 1990, exerceu a função de produtora na TV Educativa de Porto Alegre. Foi casada com o ator Marcello Bittencourt, com quem teve quatro filhos e três netos.

No campo da televisão, a atriz deixou sua marca em diversas novelas memoráveis, incluindo “Haja Coração”, “Velho Chico”, “Avenida Brasil”, “A Indomada” e “Verdades Secretas”. No cinema, participou de produções como “Nosso Lar” e “Um é pouco, dois é bom”, além de se destacar no teatro com obras como “A Moratória”, “Vestido de Noiva” e “Bonitinha, mas Ordinária”. Seu último trabalho foi na série “Filhos da Pátria”, lançada em 2017.

A notícia da morte de Amélia Bittencourt repercutiu amplamente nas redes sociais e entre os admiradores da arte brasileira, que lamentaram a perda de uma artista tão influente e querida.