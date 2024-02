Morre, aos 76 anos, ator que interpretou Apollo Creed na saga de Rocky Balboa

Lamentavelmente, nos despedimos de um talento inesquecível. Aos 76 anos, o ator que deu vida a Apollo Creed na icônica saga de Rocky Balboa, Carl Weathers, nos deixou. Uma notícia triste que abalou o mundo do cinema, anunciada ontem (02) por sua família. Segundo comunicado, sua partida foi tranquila, mas a causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1948, na ensolarada Louisiana, Weathers começou sua trajetória como jogador de futebol americano antes de se destacar como um ator brilhante. Seu papel emblemático como Apollo Creed ainda ecoa nos corações dos fãs, inclusive no spin-off Creed, que já possui três filmes de sucesso.

Além disso, Weathers marcou presença em séries como “O Homem de 6 Milhões de Dólares” (1975) e “Delvecchio” (1976). Mas foi nos filmes da franquia Rocky, desde “Rocky – Um Lutador” (1976) até “Rocky IV” (1985), que sua atuação se tornou imortal. Ele também deixou sua marca em outro clássico de ação ao lado de Arnold Schwarzenegger em “O Predador” (1987).

A família do ator, em comunicado, expressou sua profunda tristeza ao anunciar o falecimento de Carl Weathers: “Ele partiu tranquilamente enquanto dormia no dia 1º de fevereiro de 2024. Carl foi um ser humano excepcional, que viveu uma vida extraordinária. Suas contribuições para o cinema, televisão, artes e esportes deixaram uma marca jamais esquecida, sendo reconhecido mundialmente e através das gerações. Para sua família, ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo.”

Vamos relembrar alguns dos momentos brilhantes desse talentoso ator:

– Weathers participou dos quatro primeiros filmes de Rocky, interpretando Apollo Creed, o rival do protagonista lutador;

– Ele também atuou em filmes de ação como “O Predador”, ao lado de Arnold Schwarzenegger, além de “Perseguição Mortal” e “Paixão Perigosa”;

– Além disso, emprestou sua voz para filmes como “Toy Story”, “Star vs. As Forças do Mal” e o videogame “The Artful Escape”;

– Sua carreira também incluiu participações notáveis em séries como “Chicago Justice”, “Colony” e “Brothers”;

– Mais recentemente, brilhou em “The Mandalorian” como Greef Karga, pelo qual foi indicado ao Emmy na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Drama, considerado o Oscar da TV;

– Além de atuar, Weathers também mostrou seu talento como diretor em episódios de algumas das séries em que participou.

A perda de Carl Weathers é imensa, mas seu legado permanecerá vivo para sempre. Um talento único, que nos presenteou com sua arte e nos emocionou com suas performances marcantes. Descanse em paz, Carl Weathers.