Morre aos 72 anos João Pires, pai de Alexandre Pires

João Pires do Nascimento, pai do renomado cantor Alexandre Pires, faleceu neste sábado, dia 23, aos 72 anos. Ele estava sob cuidados médicos no Hospital do Câncer de Barretos há uma semana. A informação foi confirmada pela equipe do artista nas redes sociais.

O velório de João Pires do Nascimento está agendado para ocorrer na Paz Universal na tarde deste domingo, dia 24.

Em decorrência do falecimento de seu pai, Alexandre Pires cancelou um show que estava previsto, conforme comunicado divulgado em suas plataformas digitais.