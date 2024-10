Morre Anja Bittencourt, atriz veterana de ‘Elas por Elas’ e ‘O Clone’, aos 72 anos

Anja Bittencourt, atriz de “Êta Mundo Bom!”, “O Clone” e “Elas por Elas”, morreu aos 72 anos nesta quinta-feira (24). A causa da morte não foi informada, mas a artista travava um câncer e mostrou recentemente, em suas redes sociais, que havia sido internada.

A notícia foi divulgada pelo seu amigo, o ator Nizo Neto que lamentou a morte em uma postagem do Instagram: “Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a Claudia Rodrigues, meu primeiro solo ‘Falando Sozinho’. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga!”

Bittencourt atuava em novelas desde os anos 1990 e viveu mais de 40 personagens para a televisão. Foi do elenco de títulos como “O Clone” (2001) “Paraíso Tropical” (2007), “Beleza Pura” (2008), “Passione” (2010), e “Êta Mundo Bom!” (2016).

Também esteve em séries de destaque, como “O Mecanismo”, sucesso da Netflix de 2019, e “Verdades Secretas 2”, de 2021. Seu último trabalho foi no remake de “Elas por Elas”, do ano passado.

Nos anos 2000, a atriz também participou de filmes como “A Madonna Não vai Esperar” (2009), “Chico Xavier” (2010), “Quando o Sol se Põe” (2012), “Rio Corpo Aberto” (2013), “Ao final da conversa eles se despedem com um abraço” (2017) e “Carlinhos e Carlão” (2019).

Nascida em 26 de janeiro de 1952 como Angela Bittencourt, a artista também foi professora de dramaturgia e participou das peças teatrais “Qual foi o teu sonho na vida, meu bem?”, de 2004, e “Da Cabeça do Bruxo: Dos Contos Sinistros de Machado de Assis”, de 2018.