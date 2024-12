Morre Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro

A comunidade do basquete brasileiro se despediu de um de seus maiores ícones, Amaury Antônio Pasos, que faleceu na última quinta-feira em São Paulo, um dia após celebrar seu 89º aniversário. O atleta estava cercado por familiares no momento de sua partida, e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Amaury Pasos é amplamente reconhecido como um dos pilares que contribuíram para o respeito e a notoriedade do basquete brasileiro em nível mundial. Ele fez história como o único jogador a ser eleito duas vezes o MVP (Jogador Mais Valioso) em Mundiais, em posições diferentes, e seu legado está eternizado no Hall da Fama da modalidade.

O velório de Amaury será aberto ao público e ocorrerá na Rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo, das 10h às 18h.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) expressou seu pesar pela perda do atleta em uma nota oficial, destacando a grandeza de Amaury tanto dentro quanto fora das quadras. O presidente da CBB, Guy Peixoto Jr., enfatizou a importância do ex-jogador para a história do basquete, declarando um período de luto de três dias para a modalidade no país.

“Amaury foi um gigante, um homem extraordinário e uma lenda do basquete. É uma perda irreparável. Seu legado será lembrado por gerações”, afirmou Peixoto Jr.

Amaury Pasos se destacou por sua versatilidade e habilidades excepcionais durante o auge do basquete brasileiro, competindo ao lado de grandes nomes como Wlamir Marques e Ubiratan. Ele conquistou dois títulos mundiais com a seleção brasileira, sendo eleito MVP nas edições de 1959, em Santiago, e 1963, no Rio de Janeiro. Além disso, Amaury levou para casa duas medalhas olímpicas de bronze nos Jogos de Roma (1960) e Tóquio (1964).

Natural de São Paulo, Amaury nasceu em 11 de dezembro de 1935. Filho de argentinos, seu pai decidiu que ele nasceria no Brasil. Em entrevista concedida em 2016 ao site da NBB, ele relembrou que retornou à Argentina aos cinco anos devido à saúde debilitada da mãe. Foi lá que teve seu primeiro contato com o esporte através da natação, onde se destacou como campeão infantil nos 400 metros.

No entanto, a paixão pelo basquete surgiu quando começou a acompanhar os treinos do pai. “Fugia dos treinos de natação para jogar basquete”, recordou Amaury.

Após retornar ao Brasil aos 16 anos, ele se destacou inicialmente no vôlei antes de se firmar no basquete no Clube Atlético Paulistano e posteriormente no Tietê. Sua trajetória profissional consolidou-se no Sport Club Corinthians Paulista, onde conquistou diversos títulos importantes até encerrar sua carreira em 1973.

A seleção brasileira contou com Amaury desde sua convocação inesperada para um torneio na Argentina aos 18 anos. Ele participou de 96 partidas pela seleção nacional e acumulou mais de mil pontos ao longo de suas competições internacionais.

Após se aposentar das quadras, Amaury se aventurou no mundo dos negócios e também tentou uma breve carreira como técnico antes de decidir se afastar dessa função. Contudo, ele continuou ativo no esporte integrando a seleção masters.

Entre as conquistas mais relevantes em sua carreira estão: bicampeão mundial (1959 e 1963), medalhas olímpicas (bronze em Roma 1960 e Tóquio 1964), além dos diversos campeonatos conquistados por clubes ao longo de sua trajetória.

Amaury Pasos deixa um legado imenso para o esporte brasileiro e será sempre lembrado como um dos grandes nomes da história do basquete nacional.