Moreno Overá se apresenta no Teatro Leopoldo Fróes no projeto Violas Brasileiras: Linguagens

No dia 18 de dezembro de 2024 (quarta-feira), às 18h30, com entrada gratuita, o violeiro Moreno Overá ( @morenoovera.violeiro ) se apresenta no Teatro Leopoldo Fróes, no Centro Cultural Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, com um show imperdível dentro do projeto Violas Brasileiras: Linguagens.

O espetáculo contará com a participação especial de Mayara Ferreira, cantora e pesquisadora da música popular, conhecida como Diva dos festivais de São Luiz do Paraitinga. Juntos, prometem uma noite de música autêntica e envolvente.

Talentoso compositor e exímio instrumentista de viola, Moreno Overá traz ao palco sua afinação Rio-Abaixo, conferindo um toque leve e ágil às suas músicas. Ele mescla as raízes da música caipira com uma leitura contemporânea da nossa história, oferecendo uma experiência única que emociona e sensibiliza o público. Contador de causos, ele também explora o universo lúdico da vida no campo para encantar e divertir a plateia.

Ex-integrante do renomado grupo Tarancón, Moreno Overá é também conhecido pelo seu refinado trabalho com a Orquestra de Violas Rio Abaixo Mestre Jorge Charleaux, onde é regente e idealizador do projeto, que visa a formação de novos violeiros e violeiras. Sua arte também se desdobra no projeto Rock do Brejo, que mistura viola caipira com rock e ritmos afro-brasileiros, levando ao palco a fusão de tradição e inovação.

Sobre o projeto Violas Brasileiras: Linguagens

Ainda dentro do evento Violas Brasileiras: Linguagens, sobem ao palco no dia 18 de dezembro, os violeiros Wilson Dias e Hugo Linns. E em 19 de dezembro acontecem os shows de Bruno Sanches, Mel Moraes, Fabrício Conde e Ivan Vilela, celebrando os grandes nomes da viola caipira.

Serviço: Show de Moreno Overá – Participação especial de Mayara Ferreira

Sinopse: Moreno Overá, violeiro renomado e compositor, leva ao palco um show que explora a rica tradição da viola caipira com um olhar contemporâneo. Com a participação especial da cantora e pesquisadora Mayara Ferreira, o espetáculo promete uma experiência única, unindo as sonoridades autênticas da música brasileira com a originalidade da afinação Rio-Abaixo. A apresentação faz parte do projeto Violas Brasileiras: Linguagens, que celebra as diversas vertentes da viola no Brasil, com a presença de outros grandes nomes da cena atual da viola. Duração: 90 minutos

Quando: 18 de dezembro de 2024 – Horário: 18h30

Onde: Teatro Leopoldo Fróes – Centro Cultural Santo Amaro – Av. João Dias, 822 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Capacidade: 111 lugares (4 cadeirantes ) – Estacionamento: Rua Antônio Bandeira e Rua Visconde de Taunay – Acessibilidade: Sim

Grátis – Classificação Livre

Informações: www.instagram.com/morenoovera.violeiro