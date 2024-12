Morando inaugura duas UBSs e reforça rede de atenção básica de saúde

Dentro do plano de estruturação e qualificação do sistema de saúde da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta segunda-feira (30/12) as instalações de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), reforçando a rede de atenção básica às vésperas do encerramento do mandato. Os eventos contaram com as presenças, além do chefe do Executivo municipal, do prefeito eleito Marcelo Lima e de sua vice, sargento Jéssica Cormick, secretários, vereadores e moradores do entorno.

No período da manhã, a medida contemplou entrega da construção da nova e ampla unidade do Jardim Calux, região do Planalto, a 35ª do município, que conta com área construída de 1.547 metros quadrados. Já à tarde envolveu a abertura da UBS no bairro Santa Terezinha, com área total de 997 metros quadrados, substituindo, a partir de agora, atual equipamento do bairro, utilizado em imóvel alugado – local fica a apenas 500 metros de distância e correspondente a quase o dobro da estrutura. A partir de quinta-feira (2/1) esses espaços estarão com as portas abertas.

“Extremamente satisfeito com mais essas entregas na saúde, as últimas do mandato, prontas para servir a população. É um dia muito simbólico. Demos importante passo para melhoria do sistema de São Bernardo, fortalecendo a rede de atenção básica, o que possibilitará ampliar o atendimento. Sou grato por deixar um legado como esse. A saúde recebeu robusto investimento na nossa gestão, com inúmeros equipamentos. Somente neste ano despendemos cerca de R$ 1,5 bilhão na área. E isso não se restringe a prédios novos, mas também nas pessoas. São mais de 10 mil colaboradores, que tanto contribuem com a cidade”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

O secretário adjunto de Saúde de São Bernardo, Edson Nakazone, enfatizou ser um prazer compor Pasta responsável por representar verdadeira transformação nos últimos oito anos. “Obras significativas para a cidade”, frisou, em referência às entregas do Hospital de Urgência, Hospital da Mulher, Hospital de Olhos e a reabertura do Hospital Anchieta. Ele endossou ainda as palavras do chefe do Executivo municipal ao destacar o “brio e força” da equipe da saúde, principalmente no período da pandemia de Covid-19. “Período duro, delicado, no qual a secretaria, como um todo, trabalhou praticamente 24 horas por dia, com dedicação, salvando vidas.”

A nova unidade do Jardim Calux fica situada na Rua André Rosa Coppini, entre a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara e a Rua Oneda, tendo capacidade para atender aproximadamente 28 mil residentes da região. O investimento se deu no valor de R$ 6 milhões, em parceria com a iniciativa privada. Essa é a primeira unidade que a Prefeitura entrega nestes moldes, como contrapartida pela implantação de um grande empreendimento imobiliário neste eixo.

O equipamento registra estrutura completa e acessível para atender os moradores, incluindo 18 consultórios médicos, seis consultórios odontológicos, recepção, sala da comunidade, farmácia, espaços para coleta, vacinação e curativos, sala de emergência, sala de procedimentos, área administrativa, sala de treinamento, cabine elétrica e sala de gerador.

Localizada entre as ruas Guerra Junqueira e Senador Mário Mota, a UBS Santa Terezinha, por sua vez, terá capacidade para acolher até 25 mil pessoas do entorno. O investimento foi de R$ 7,3 milhões, sendo 100% de recursos municipais. O prédio é dividido em dois andares, sendo quatro consultórios, recepção, farmácia, fraldário, salas de coleta, de pequenos procedimentos e de aplicação de medicamentos no piso inferior e outros quatro consultórios para consultas e exames, quatro consultórios odontológicos, áreas administrativas, refeitório e sala de treinamento no pavimento superior.

REDE DE ATENÇÃO BÁSICA – A rede de atenção básica de São Bernardo é, atualmente, composta por 35 UBSs, 170 equipes de Saúde da Família e 110 equipes de Saúde Bucal. A Prefeitura executa obras, em estágio avançado, para construção também da UBS Parque São Bernardo – será a 36ª unidade.

O Programa Saúde na Hora Certa contempla 20 UBSs, com horário de funcionamento estendido das 7h às 22h. São elas: Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini e Taboão.



