Moraes reduz diferença para 41s e decide vitória amanhã nos Emirados Árabes

Foram 300 quilômetros de muita adrenalina e tensão. Esta quarta-feira (26) foi um dia de duelo intenso entre o brasileiro Lucas Moraes e o catarense Nasser Al-Attiyah durante o Abu Dhabi Desert Challenge, prova que realiza sua 34ª edição e é válida como segunda etapa do Campeonato Mundial de Rally Raid – versão do off-road na qual também se encaixam o Rally Dakar e o Rally dos Sertões.

Apesar da longa distância, percorrida nas dunas dos desertos dos Emirados Árabes Unidos, a chegada viu Moraes descontar apenas oito segundos da vantagem registrada por Al-Attiyah, que até ontem era de 49 segundos. Agora, faltando apenas os 167km a serem disputados para completar os mais de mil quilômetros da prova, a dupla deve decidir amanhã quem será o novo campeão dessa corrida, considerada uma das mais difíceis do mundo.

Lucas Moraes, que pilota um Toyota GR DKR Hilux navegado pelo espanhol Armand Monleón, é o único piloto até agora que chegou entre os três melhores em todos os dias da disputa, que se iniciou no último domingo – dia em que o brasileiro foi o vencedor. Nesta quarta-feira, Lucas cruzou a linha de chegada na segunda posição, com Al-Attiyah, que é pentacampeão do Dakar e é considerado o maior especialista do mundo em corridas no deserto, terminando na terceira posição. O catarense tem ao seu lado o navegador francês Edouard Boulanger, a bordo de um Dacia SandRider.

Tudo ou nada

A vitória do dia coube à dupla Erik Goczal (Polônia) e Oriol Mena (Espanha), que conduziu um Toyota Overdrive e, após 300km, terminou apenas 2min29s à frente de Moraes e Monleón. Al-Attiyah e Boulanger chegaram 2min37s atrás dos vencedores. Com este resultado, Al-Attiyah e Boulanger lideram a competição com o tempo de 12h22min30s para os 1.021km percorridos até aqui. Quarenta e um segundos atrás, Moraes e Monleón vão para o tudo ou nada na especial desta quinta-feira, que encerrará a prova.

“Foi um dia tenso demais no geral, porque sabíamos que tínhamos que terminar na frente do Nasser. Chegamos a atolar em um momento e até conseguirmos tirar o carro da duna sofremos um pouco com a perspectiva de nosso resultado não ser bom. Mas a partir daí demos tudo o que podíamos. Tiramos um bom tempo dos ponteiros e passamos na frente do Nasser e do Boulanger, que era o nosso objetivo. Agora, é foco total nos últimos quilômetros desta quinta-feira. Vamos para o tudo ou nada novamente, por que é o único jeito de ganhar essa corrida”, disse o brasileiro. O Abu Dhabi Desert Challenge tem no total 1.186km de trechos cronometrados.