Moradores e turistas apontam casos de virose em Santos, Praia Grande e São Sebastião

Recentemente, um surto de virose tem afetado visitantes e residentes em várias praias do estado de São Paulo, especialmente após a virada do ano em Guarujá. Os sintomas relatados incluem náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia, levando a um aumento significativo na procura por medicamentos para alívio desses sintomas.

Na Baixada Santista, cidades como Santos e Praia Grande também têm recebido queixas de turistas apresentando problemas gastrointestinais. A situação se agravou a ponto de algumas farmácias da região, como as pertencentes à rede Droga Raia e Drogasil, ficarem temporariamente desabastecidas de produtos como Plasil e Floratil. A rede farmacêutica afirmou estar tomando medidas para normalizar o estoque.

Em redes sociais, diversos usuários têm compartilhado suas experiências. Um dos relatos mais notáveis foi feito pela influenciadora Bruna Celegato, que através do TikTok mencionou que em Maresias, uma das praias de São Sebastião, várias pessoas têm sofrido com diarreia desde o começo do ano. “Estamos em sete meninas. Quatro estão com diarreia, uma com febre, duas vomitando sem parar. Está triste”, declarou ela em um vídeo publicado no dia 2 de janeiro.

A CETESB recomenda que os banhistas verifiquem a qualidade da água das praias por meio de seu site, aplicativo ou sinalização nas orlas. Além disso, aconselha a evitar banhos em locais classificados como impróprios para banho e a não entrar na água nas 24 horas seguintes às chuvas devido ao risco elevado de contrair doenças como gastroenterite.

Conforme um boletim recente sobre balneabilidade divulgado pela CETESB, 38 das 175 praias monitoradas no litoral paulista estão impróprias para banho, o que representa cerca de 22% do total. Essa classificação é determinada pela densidade de bactérias fecais detectadas em amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas.

O médico infectologista Hélio Bacha, consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), explica que durante o período de férias é comum a ocorrência de epidemias gastrointestinais devido ao aumento populacional nas cidades litorâneas. “A infraestrutura sanitária dessas localidades muitas vezes não comporta o grande fluxo de visitantes, resultando em surtos de doenças transmitidas por via fecal-oral”, afirma Bacha. Segundo ele, além da contaminação pela água do mar, muitos casos estão associados à manipulação inadequada dos alimentos consumidos na praia.

A Secretaria da Saúde enfatiza a importância da prevenção contra doenças transmitidas por água e alimentos (DTAs), cujos principais sintomas incluem diarreia aquosa, mal-estar geral e febre. Os agentes causadores mais comuns incluem enterovírus como rotavírus e norovírus, além de diversas bactérias patogênicas.

A Prefeitura de Santos confirmou um aumento nos atendimentos relacionados a viroses nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), passando de 2.147 atendimentos em novembro para 2.264 em dezembro; apenas nos primeiros dias de janeiro foram registrados 273 atendimentos. Em contrapartida, a Secretaria da Saúde Pública de Praia Grande informou ter atendido casos semelhantes recentemente, mas não observou um aumento significativo nos registros.

Orientações importantes foram divulgadas pelas autoridades para prevenir contaminações: evitar entrar em águas impróprias; consumir apenas alimentos bem cozidos; manter os alimentos refrigerados; preferir levar lanches próprios durante passeios; observar as condições sanitárias em lanchonetes; lavar as mãos antes das refeições; ter cautela com buffets self-service; beber água filtrada; e intensificar a hidratação em caso de diarreia enquanto se busca atendimento médico.