Moradores do Gazuza aprovam projeto que vai transformar o bairro

Os moradores do Jardim Gazuza conheceram na quinta feira (22) as linhas gerais do programa Tá + Bonito, que vai promover melhorias habitacionais e urbanas no bairro, em encontro realizado na escola Sagrado Coração de Jesus.

“É um plano ousado e pioneiro, com melhorias nas casas e nas condições de infraestrutura do bairro, e as famílias vão conseguir o título de propriedade do terreno”, disse o prefeito José de Filippi Jr, lembrando que sua implementação está sendo possível graças ao programa Periferia Viva do governo federal, dentro da proposta do presidente Lula de reduzir as desigualdades com a qualificação e a transformação dos territórios periféricos.

As intervenções incluem melhorias de ventilação nas casas, com troca de revestimentos, impermeabilizações, instalações hidráulicas e elétricas, e também reparos estruturais no núcleo com colocação de corrimãos e guarda-corpos e adaptações para acessibilidade de pessoas com deficiência.

Filippi comentou que as transformações a serem realizadas no Gazuza estão interligadas com o Quarteirão da Educação, um dos marcos de sua gestão. “São investimentos que vão mudar a cara do bairro e aumentar a qualidade de vida dos moradores”, avisou ele.

Vai melhorar a autoestima dos moradores

José Ferreira dos Santos, que mora no bairro há 33 anos, parabenizou o prefeito. “Moro aqui desde quando não tinha nada, acompanhei todo o processo de mudanças, e o Filippi sempre esteve à frente dos projetos para o Gazuza. Foi em seu primeiro mandato, em 1993, que o bairro começou a receber melhorias”, afirmou.

Moralinda Matias, a Dona Mora, residente na rua da Ocupação há 32 anos, achou o projeto maravilhoso. “Fiquei muito feliz, e o projeto vai aumentar a autoestima dos moradores no bairro”, afirmou. Ela disse que um dos pontos positivos é a abertura de espaços de convivência, “pois nossas crianças vivem dentro das casas e seria maravilhoso ter uma rua de lazer”.

Dona Mora construiu sua casa em sistema de mutirão e acompanhou as melhorias que foram realizadas no Gazuza. “Agora vai melhorar muito mais”.

Outra liderança, Antônio Marcelino da Silva, o Jaburu, classificou o projeto de muito bom, muito bem estruturado. Uma de suas preocupações, a de melhorar a mobilidade no bairro, está sendo contemplada no projeto. “Aqui as ruas são estreitas e tem muito carro estacionado, e tem momento em que nem o ônibus passa”.

Também os profissionais que vão prestar assessoria técnica para a reforma das casas estão com grandes expectativas. A arquiteta e urbanista Amanda de Lima, disse que o programa será a oportunidade de transformar em prática toda a teoria aprendida na faculdade. E Anderson Silva, também arquiteto e urbanista, acredita que a população vai interagir e se integrar no programa. “Diadema é pioneira nesses projetos urbanos e não tenho dúvidas do seu sucesso”.