Moradores do centro de SP estão há 20h sem luz após temporal de quarta (23)

Moradores do centro de São Paulo estão há pelo menos 20 horas sem luz após o temporal que atingiu a cidade na noite desta quarta (23). Ao todo, são 57 mil imóveis sem energia no estado, de acordo com a última atualização da Enel.

Um dos casos mais graves é da rua Tupi, na Santa Cecília. Uma árvore se partiu por volta das 20h30 de quarta, caiu em cima de um carro e derrubou parte da fiação -o que causou um apagão na região.

Benedito Denisio, 61, é proprietário de uma confeitaria na rua. Ele estima um prejuízo de pelo menos R$ 5.000 por conta de produtos que estragaram por falta de refrigeração. “Até tentei colocar gelo seco na geladeira, mas não adiantou”, diz.

Ao meio-dia desta quinta (24), os técnicos da prefeitura estavam preparando a remoção da árvore. Equipes da Enel acompanhavam a ação. Um funcionário da concessionária disse à reportagem que eles precisavam aguardar a remoção para dar início ao conserto da fiação então.

Enquanto isso, foram colocados dois geradores na área. Um estava na caçamba do caminhão da concessionária, na frente do Hospital Samaritano, a uma quadra da árvore caída. Outro na entrada da garagem de um condomínio na rua Goitacás, travessa com a Tupi.

Moradores afirmaram que a poda da árvore que caiu estava em dia, mas que a calçada asfixiava as raízes.

“Ela estava saudável, nem cupim tinha”, diz Levi Maciel, 65, proprietário de um restaurante na esquina em frente da árvore caída.

Descendo a Tupi, outros estabelecimentos também enfrentavam intermitência de energia. Um bar, localizado na esquina com a rua Dr. José Manoel, estava há uma hora sem luz durante horário de pico, após três quedas desde que a árvore caiu.

A reportagem questionou a prefeitura sobre qual a última vez que as árvores da rua tiveram podas, mas não obteve resposta. A Enel disse que aguarda a retirada da árvore para verificar a situação da rede de energia.

A Defesa Civil alerta para risco de desabamentos e alagamentos em SP até sexta (25).