Moradores de SP se preparam para novo temporal com podas, velas e baldes

Temendo a nova tempestade prevista para esta sexta (18) na cidade, paulistanos realizam podas por conta própria, enchem baldes d’água e compram suprimentos para encarar possíveis dias sem luz.

Um condomínio da zona sul da capital ficou da última sexta (11) até quarta (16) no escuro. Três postes estavam partidos ao seu redor. A síndica, que pediu para não ter seu nome divulgado, realizava poda nas poucas arvores que ainda estavam de pé dentro dos muros.

Ela conta que teve a iniciativa por não querer esperar a prefeitura agir. A poda ajudaria a evitar os maiores prejuízos, avalia. Parte dos telhados nos prédios foram arrancados, ela esta em busca de telhas para o conserto.

O casal Teresa e Antonio Nakamura, 67 e 72 anos, comprou dois pacotes de velas, com cada contendo mais de vinte unidades, além de possuir duas lamparinas elétricas. Se sobrar vela, eles irão aproveitar em seus rituais budistas. “Também não guardo muita carne. Dá para uns dois dias o que tem no freezer”, diz Tereza.

Eles moram ao lado de um barranco repleto de árvores que se curvam em direção à residência. “Quando chove, não posso fazer nada além de correr para debaixo da mesa e rezar muito”, diz. Na tempestade de sexta, eles ficaram três dias sem luz e um galho se desprendeu e tirou uma lasca do telhado.

A loja de artigos religiosos Ilê Axé, na avenida Cupecê, diz que teve alta procura de velas nos últimos dias. “Tivemos explosões de vendas no sábado [12] e domingo [13]. Agora, estamos vendo muitas pessoas comentando sobre essa sexta”, diz Aline Albuquerque, 35, que aguarda mais um sucesso de vendas. No letreiro digital da vitrine, a vela é oferecida por quilo.

Tamires Lopez, 25, que mora perto dali, prefere alternativas mais modernas. Comprou bateria reserva de três cargas para carregar seu celular e uma lâmpada LED.

Tanto o termo carregador portátil e power bank (o nome mais técnico), tiveram pico de pesquisa dos últimos 90 dias no sábado, após o início do apagão, segundo o Google Trends.

“Também coloquei duas garrafas pet no congelador para virar gelo e estou enchendo quatro baldes para prevenir ficar sem água”, diz Lopez. Tanto o fornecimento de energia quanto de água de sua casa foram restabelecidos na quarta. Todos alimentos da geladeira foram para o lixo.

A família de Ryan Francisco, 22, da Vila Campo Grande (na zona sul), também sofreu grandes perdas -e teme mais prejuízos. Os carros do pai e do irmão foram destruídos pela queda de árvores.

“Quero saber quem vai pagar isso. Estávamos comprando gelo a cada três horas para não estragar a comida. Sem contar as lanternas. Nem sei como vamos fazer sobre sexta”, diz Ryan.

Devido à chegada de uma frente fria, há condições para temporais com raios em todas as regiões do estado. Na região metropolitana, a precipitação deve ficar em 95 mm e rajadas de vento de até 60 km/h. Há ainda risco de granizo.

A prefeitura da capital e o governo do estado vão deixar equipes de prontidão para atender eventuais problemas da tempestade.