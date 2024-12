Moradores de São Paulo se Mobilizam Contra Asfalto

Nos últimos anos, a cidade de São Paulo tem vivido um debate intenso entre moradores e a prefeitura acerca da substituição de ruas de paralelepípedo por asfalto. Essa questão não envolve apenas nostalgia, mas também preocupações ambientais e urbanísticas. Moradores têm expressado resistência à pavimentação asfáltica devido aos benefícios que os paralelepípedos oferecem em termos de drenagem das águas pluviais, além de contribuírem para a filtragem de mananciais e regulação térmica urbana.

No Brooklin, por exemplo, Tiago Valente se destacou ao confrontar máquinas de asfalto na tentativa de preservar a rua Santa Verônica. A região, situada sobre o córrego da Traição, frequentemente enfrenta inundações, e os paralelepípedos desempenham um papel crucial na absorção da água da chuva. Luciana Travassos, professora na Universidade Federal do ABC, destaca que os paralelepípedos são mais eficientes na infiltração da água do que o asfalto e ainda ajudam a reduzir a temperatura ambiente.

Por outro lado, a prefeitura defende que o asfaltamento melhora a segurança viária e a mobilidade urbana, argumentando que paralelepípedos são escorregadios e aumentam o risco de acidentes. No entanto, essa posição tem encontrado forte resistência. Em bairros como Pinheiros e Vila Zelina, moradores se organizaram contra o asfaltamento, ressaltando o valor histórico e ambiental das ruas de paralelepípedo.

O movimento Paralelepípedo Livre, formado por representantes de diversas regiões da cidade, tem se mobilizado para preservar essas vias históricas. A discussão gerou apoio político para um projeto de lei visando proteger tais ruas.

Esse embate entre modernização e preservação reflete uma busca por equilíbrio entre desenvolvimento urbano e sustentabilidade ambiental, com implicações diretas na qualidade de vida dos paulistanos.