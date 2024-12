Moradores de São Paulo enfrentam danos após alteração de voltagem da Enel

Na sequência de uma forte tempestade que afetou a cidade de São Paulo, moradores de um condomínio na Pompéia, na Zona Oeste, relataram a perda de eletrodomésticos devido à alteração indevida na voltagem da rede elétrica. Ao menos 80 residentes informaram que tiveram suas máquinas de lavar, geladeiras e outros aparelhos danificados após a Enel Distribuição São Paulo mudar a voltagem do local de 110V para 220V.

O incidente ocorreu após a concessionária ser acionada para restabelecer a energia no Condomínio Societá, localizado na Rua Guaíra, 275, onde houve o rompimento de cabos de alta tensão. Para resolver a situação, a empresa enviou duas equipes técnicas ao local, que realizaram a conversão da voltagem.

André, um dos moradores afetados, mencionou que sua máquina de lavar e possivelmente sua geladeira foram perdidas, gerando angústia entre os residentes que clamam por ressarcimento. Em resposta às reclamações, a Enel afirmou que regularizou a situação e está em contato com os afetados para auxiliá-los no processo de compensação. “A companhia aguarda os documentos necessários dos clientes para acelerar o procedimento“, informou em nota oficial.

Além das questões elétricas, as chuvas intensas causaram tragédias e destruição em diversas áreas da cidade. Uma mulher de 43 anos perdeu a vida em Cangaíba, Zona Leste, após ser arrastada pelas águas da enchente durante o temporal. Ela foi levada ao hospital do Tatuapé, mas não sobreviveu aos ferimentos.

No total, seis fatalidades foram registradas no estado nas últimas 48 horas em decorrência das condições climáticas severas. Além disso, 12 pessoas ficaram feridas e 69 foram forçadas a deixar suas casas em 22 municípios impactados pelas chuvas.

A tempestade deixou mais de 100 mil imóveis sem fornecimento de energia elétrica, com maior incidência nas zonas Leste e Norte da cidade. A Defesa Civil registrou 148 chamadas relacionadas à queda de árvores e 120 ocorrências de alagamentos e enchentes entre sábado e domingo.

Durante o evento climático, partes do teto do Terminal Bandeira desabaram devido à intensidade das chuvas. As regiões da capital paulista mais afetadas incluem Itaquera, Itaim Paulista e Penha, que entraram em estado de alerta para alagamentos.

No Jardim Penha, diversas ruas ficaram submersas sob as águas, enquanto em Higienópolis árvores caíram sobre veículos estacionados. A população tem registrado essas situações alarmantes através de vídeos que circulam nas redes sociais.