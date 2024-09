Moradores de Ribeirão Pires celebram conquista de Praça Esportiva em Ouro Fino

Moradores e a criançada de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, comemoraram, nesta quarta-feira (4), a entrega da Praça Esportiva Dois Irmãos – José Orlando e Sebastião Luis Freire, situada na Estrada do Somma. Esta é a quarta área de esporte e lazer entregue em dois anos em bairros do município.

Estruturada com campo de futebol society de grama sintética, uma quadra de basquete 3×3 – modalidade inserida nas Olimpíadas – e playground, o espaço abriu as portas para o uso da comunidade. Entre os investimentos estruturais, o equipamento recebeu paisagismo, iluminação LED e arquibancadas. O espaço antes degradado agora abriga a maior Praça Esportiva de Ribeirão Pires, dedicada ao lazer e ao estímulo da prática de atividades, em especial crianças e jovens.

A dona de casa Daniele Aparecida da Silva, moradora de Ouro Fino há 30 anos, trouxe sua filha, Maria, para conferir de perto como ficou o novo equipamento da comunidade. “É um ambiente que proporciona a convivência. Das crianças aos veteranos, os pais ficam tranquilos, porque os filhos estão longe da criminalidade, é um espaço seguro, iluminado”, disse a munícipe.

Joilda Costa Santos Freire, esposa de Sebastião, um dos homenageados, está orgulhosa. “Estou muito feliz. Parece mágico, pois ele gostava muito de esportes, principalmente futebol, e o lugar ficou lindo e agora vamos cuidar com todo carinho” ressaltou.

Os irmãos José Orlando e Sebastião Luis Freire, filhos de Luis Lopes e Irani Maria Freire, nasceram em Pernambuco, mas escreveram suas histórias na região do Somma, em Ouro Fino Paulista. José e Tião jogavam futebol no bairro, participavam de competições esportivas e sempre traziam destaque para a região.

Em 2023, a cidade iniciou a implantação de Praças Esportivas. Unidades já foram entregues no Jardim Luzo, na Quarta Divisão, no Jardim Caçula e agora em Ouro Fino. As obras de construção das praças estão na etapa final nos bairros Vila Monteiro e Santa Luzia.