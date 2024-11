Moradores de periferia em SP vivem 24 anos a menos que em bairros nobres, aponta Mapa da Desigualdade

A Rede Nossa São Paulo está prestes a lançar, nesta quarta-feira (27), o Mapa da Desigualdade de 2024, destacando discrepâncias significativas na expectativa de vida e rendimentos entre diferentes bairros da capital paulista. Segundo informações adiantadas pela TV Globo, o estudo revela que moradores de áreas periféricas, como o Distrito Anhanguera, têm uma expectativa média de vida de apenas 58 anos. Em contraste, habitantes de bairros nobres, como Alto de Pinheiros, vivem em média até os 82 anos, uma diferença alarmante de 24 anos.

O levantamento abrange 11 indicadores distribuídos pelos 96 distritos da cidade e evidencia a profunda desigualdade que persiste em São Paulo. Além da expectativa de vida, a pesquisa também analisou a remuneração média mensal no emprego formal. No distrito de Artur Alvim, na Zona Leste, a média salarial é a mais baixa registrada, com R$ 2.200,70 mensais. Já no Distrito de São Domingos, na Zona Norte, a média sobe para R$ 8.515,29.

Outro ponto abordado no relatório é o tempo de deslocamento dos trabalhadores paulistanos. Muitas pessoas enfrentam viagens superiores a uma hora para chegar ao local de trabalho. A SPTrans foi consultada para comentar as melhorias no transporte público, especialmente para residentes da Zona Sul que trabalham no Centro. A empresa destacou que toda a cidade é servida por uma ampla rede de ônibus cobrindo 4,7 mil quilômetros de vias e com integração ao sistema sobre trilhos.

Ainda segundo a nota oficial da Prefeitura de São Paulo e SPTrans, iniciativas recentes incluem a reforma de 15 terminais municipais e a construção de um novo terminal em São Mateus. O projeto Aquático-SP também foi implementado na represa Billings, reduzindo significativamente o tempo de travessia entre Cantinho do Céu e Mar Paulista.

Esses dados reforçam a necessidade urgente de políticas públicas que reduzam as desigualdades urbanas e melhorem as condições de vida nas regiões menos favorecidas da capital paulista.