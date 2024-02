Moradores da zona sul de São Paulo debatem demandas com a SSP

Um grupo de representantes de moradores dos bairros da zona sul de São Paulo esteve nesta quarta-feira (21) na Secretaria da Segurança Pública (SSP) para debater demandas e discutir soluções para ampliar a proteção da população da região.

A medida é uma iniciativa da coordenadoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) para ouvir os principais pedidos dos representantes dos moradores do Brooklin, Moema e Vila Olímpia.

“É a primeira vez que temos a oportunidade de debater o tema com a secretaria”, disse Erick Altite, representante dos moradores de Moema. “Esse encontro viabiliza trocar ideias e buscar melhorias para o bem da segurança de todos das nossas regiões”, completou.

A principal demanda dos grupos está relacionada aos roubos e furtos nesses bairros. Conforme os dados da SSP, houve um aumento de 20%, em média, nesses delitos no ano passado, em comparação com 2022.

Durante o encontro, os moradores acompanharam a apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos desde o início da gestão para coibir os crimes e aumentar a segurança da população.

Na área do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (12º BPM/M), o número de prisões de suspeitos aumentou no ano passado, porém, não foi suficiente para conter a onda de crimes. No entorno da 1ª e 3ª companhias, foram detidas 781 pessoas no ano passado, alta de 41% sobre 2022.

“Quando a gente olha a produtividade e enxerga que o número de prisões está subindo, significa que o esforço da polícia está fazendo frente a esses indicadores”, explicou o capitão Jonas Barreto, adjunto policial militar da Coordenadoria Estadual dos Consegs. “Percebemos que há uma reincidência na prática desses crimes nessas regiões e é algo que precisa ser discutido”, completou.

Conforme a SSP, o policiamento na área foi redirecionado conforme os indicadores criminais. A partir das demandas dos moradores, o 12º BPM/M também vai empenhar esforços no patrulhamento nos principais dias e horários, conforme os registros de ocorrências.

Outro medida anunciada pela SSP é a construção de uma nova sede para o 12º Batalhão de Polícia Militar, que atenderá os bairros da região. Atualmente, a unidade está no Campo Belo, anexa ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana.

A construção será possível por causa da transferência de uma área do Departamento de Estradas de Rodagem para a SSP, realizada no final do ano passado. A criação da unidade, que está na fase de elaboração do projeto executivo, vai possibilitar a redistribuição do efetivo do policiamento na zona sul da capital paulista.

O secretário Guilherme Derrite conversou com os moradores e destacou as principais medidas adotadas pela SSP para reforçar o policiamento na região. Ele afirmou que “até o final deste ano, haverá um ganho de efetivo na zona sul da cidade com o direcionamento de policiais que estão em formação” para ampliar a segurança dos moradores.