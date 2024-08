Moradores da zona norte de São Paulo podem ajudar vidas pela campanha de doação de sangue Pet

No dia 24 de agosto, das 9h às 16h, os moradores da Zona Norte de São Paulo terão a oportunidade de salvar várias vidas pets por meio da campanha de doação de sangue, que acontecerá na tradicional padaria da região, a Panetteria ZN. Vale ressaltar que uma doação ajuda a salvar até três vidas. O evento foi idealizado pelo Patinhas Urbanas e conta com o apoio da Panetteria, SanimVet, Weasy e Festa Pet ZN.

Na oportunidade, os doadores receberão brindes da Weasy e da Festa Pet ZN, além de um check-up laboratorial com hemograma completo e sorologia. Já os primeiros 40 participantes, ganharão um localizador para garantir a segurança do seu pet. Outro atrativo para os tutores é a palestra “Os benefícios do enriquecimento ambiental para cães – exercício físico e mental”, do adestrador Zago, sócio do Patinhas Urbanas, realizada em dois momentos do dia: às 10h e às 15h. A proposta é ofertar dicas valiosas sobre enriquecimento ambiental que poderão ser aplicadas em casa. E, por fim, a Weasy promoverá uma ação de degustação de comida natural, com o intuito de promover uma alimentação saudável para os pets.

Pré-requisitos para ser um doador:

· Ter entre 1 a 8 anos;

· Ter acima de 25kg;

· Não ter passado por procedimento cirúrgico recente;

· Ser vacinado e vermifugado;

· Realizar controle de ectoparasitas;

· Fêmeas não podem estar gestantes/ lactantes.

Os interessados devem comparecer ao espaço pet da Panetteria ZN, na Av. Engenheiro Caetano Álvares, 4.740, portando os documentos do pet, como a carteirinha de vacinação.

Realização e apoio:

Patinhas Urbanas @patinhas.urbanas

Panetteria ZN @panetteriazn

SanimVet, @sanimvet

Zago Adestramento @zagoadestramento

Weasy @ weasypet

Festa Pet ZN @ festa.pet.zn

SERVIÇO

CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE PET

24 de agosto de 2024

Das 9h às 16h (palestras às 10h e 15h)

Panetteria ZN – Espaço Pet

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 4.740 – Estacionamento no entorno