Moradores da Vila Monteiro, em Ribeirão Pires ganham Praça Esportiva

A Praça Esportiva da Vila Monteiro – ‘Rodrigo Fernandes da Silva – Cabeça’, também conhecida como Areninha da Vila Monteiro, foi entregue à população neste domingo (15).O novo endereço esportivo da cidade, situado à Rua São Bernardo, conta quadra de futebol society, basquete 3×3, pista de skate, roda de capoeira, iluminação e arquibancada. A entrega contou com a presença de moradores do bairro, da família do homenageado que dá nome ao espaço e ainda jogos amistosos dos times do bairro – Vila Gomes e da Escola Estadual Álvaro de Souza Vieira.

Emocionada, a irmã de Rodrigo Rodrigues da Silva, agradeceu pela homenagem. “Ele dedicava todos os domingos ao futebol e representou Ribeirão Pires em muitos Jogos Regionais. Era a vida dele, a alegria. Ver a quadra lotada novamente é como ter um pouco do Rodrigo de volta”, ressaltou.

O espaço abriga a maior Praça Esportiva de Ribeirão Pires, dedicada ao lazer e ao estímulo da prática de atividades esportivas, voltadas em especial para crianças e jovens. “Estávamos muitos ansiosos para o espaço ficar pronto porque amamos praticar esportes e ficou lindo. Estou muito feliz por esse espaço e vamos zelar para que nossos treinos continuem”, Cauê Feliz de Souza, 17 anos, jogador da E. E. Álvaro de Souza Vieira.

Em 2023, a cidade iniciou a implantação de Praças Esportivas. Unidades já foram entregues no Jardim Luzo, na Quarta Divisão, no Jardim Caçula Ouro Fino – Soma. A obra de construção da praça que está na etapa final é no bairro da Santa Luzia.

Homenageado – Nascido em 16 de dezembro de 1978, em Santo André, Rodrigo Fernandes da Silva, apelidado carinhosamente e conhecido por seus amigos como “Cabeça”, foi criado no Parque Aliança. Sua paixão pelo futebol começou na infância, quando participou de campeonatos regionais, representando o time do nosso município. Tanto na adolescência quanto na vida adulta, dedicou seus finais de semana aos jogos e campeonatos de várzea. Jogou em times da nossa cidade, como S.E. Vila Gomes, E.C. Comercial, além do A.E. Corinthians do Parque das Américas e Jardim Silvia F.C., de Mauá.