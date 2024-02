Moradora relata alívio com apartamento novo em São Sebastião: ‘dia de recomeço’

Foi com sentimento de paz que Davina de Matos Silva, aposentada de 66 anos, retirava roupas e outros objetos das caixas trazidas pelas equipes de mudança fornecidas pela CDHU para o apartamento em Maresias. “Hoje é um dia muito feliz, um dia de recomeço na minha vida. Aqui eu me sinto segura e quero passar dias felizes”, afirma. Ela é uma das moradoras do conjunto habitacional São Sebastião V, novo endereço de famílias atingidas pelas fortes chuvas na região em fevereiro do ano passado. A aposentada recebeu as chaves das mãos do governador Tarcísio de Freitas no último sábado (3).

O transporte foi feito nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (5), junto às outras nove famílias que deixaram o condomínio Quaresmeira, em Bertioga, rumo à praia do município vizinho de São Sebastião.“Gostei muito quando cheguei em Bertioga, me senti segura. Mas eu não via a hora de mudar para meu novo cantinho.”

Agora em segurança com o novo apartamento, Davina diz que nunca perdeu a esperança. E o sentimento é ainda melhor quando observa as novas instalações e compara com o que passou na noite do temporal de fevereiro de 2023. “O rio encheu e do morro descia tudo: árvores, carros e casas, muita água e lama.”

Foi ao acordar no dia seguinte da tragédia que a aposentada conta ter se dado conta do tamanho do estrago: “Era impossível andar lá embaixo, tinha caído tudo. Neste momento, percebi que não poderia permanecer mais ali”.

Davina relata que foi muito bem atendida em Bertioga. Mas era a nova casa definitiva que marcaria sua vida. Até que chegou o dia em que a CDHU a convidou para conhecer o apartamento em Maresias, no fim de 2023. “Gostei muito quando cheguei ao local, já me senti em casa. Daquele momento em diante, contava os dias e horas para a mudança.”

Já no novo endereço, ela se lembrou de quando chegou a São Sebastião, na Tropicanga, em Boiçucanga, há mais de 40 anos. “Cheguei novinha com meus pais e meus avós. Conheci o pai dos meus filhos, que estava aqui trabalhando na construção da nova estrada. Foi em Boiçucanga onde tudo aconteceu na minha vida”.

Durante anos, a ligação afetiva fez com que Davina nunca pensasse em mudar de bairro. Mas o novo apartamento veio em boa hora, porque agora pode ficar ao lado da filha Taciane, que atualmente mora em Maresias. “Vou poder acompanhar o crescimento da minha netinha.”

Moradias em tempo recorde

Nos dois primeiros dias de mudanças, entre segunda (5) e terça-feira (6), 22 famílias foram acomodadas nas novas moradias do conjunto habitacional São Sebastião V, em Maresias. O empreendimento, com 186 unidades, foi entregue em tempo recorde no último sábado (03/02), em cerimônia com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, representantes da CDHU e outras autoridades estaduais e municipais.

Foram dez meses de obras até a entrega das chaves. A CDHU providenciou caminhões e equipe para a retirada e transporte dos pertences das famílias, que até então estavam provisoriamente acomodadas, por cerca de dez meses, nos 300 apartamentos do conjunto habitacional Quaresmeiras, em Bertioga.

O Conjunto São Sebastião V fica na Rua Nova Iguaçú, Maresias. O residencial é composto por seis prédios com quatro pavimentos cada, edificado em terreno de 11,7 mil metros quadrados. Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 44 metros quadrados de área útil.

Todas as famílias receberam auxílio extra neste recomeço, com kits de eletrodomésticos da linha branca compostos por geladeira, fogão, microondas e tanquinho de lavar roupas, além de botijão de gás, camas, colchões e travesseiros.

Ainda neste mês, o Governo de São Paulo vai entregar outras 518 moradias em São Sebastião, no bairro de Baleia Verde. O investimento do Estado na construção das 704 moradias definitivas foi de R$ 260 milhões, sendo R$ 52,3 milhões no condomínio em Maresias.