Morador de Pinheiros ganha R$ 2 milhões na Nota do Milhão

O vencedor do último sorteio da Nota do Milhão da Prefeitura de São Paulo em 2023 é morador do bairro de Pinheiros, zona oeste da capital, e como ganhador de dezembro, levou 2 milhões de reais de premiação. Realizada na terça-feira (5/12), a extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista.

Com o valor de R$ 103,99, a nota vencedora é da categoria de serviços cartorários e notariais e foi emitida na Vila Olímpia, também na zona oeste da cidade de São Paulo. No sorteio especial de dezembro participaram 2.600.060 bilhetes.

O programa da Prefeitura de São Paulo incentiva os consumidores a pedirem a nota fiscal de serviços na Capital, combatendo a sonegação fiscal e aumentando a arrecadação de tributos que são revertidos em serviços públicos para a população. Os sorteios da Nota do Milhão ocorrem mensalmente.

Para concorrer ao prêmio milionário basta fazer cadastro prévio pelo site http://www.notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/, clicando na opção de adesão ao sorteio – não é necessário ser morador da Capital. Após a inscrição, toda nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) solicitada pelo consumidor na cidade de São Paulo concorrerá ao prêmio.

A nota fiscal de serviços é emitida em locais como academias, hotéis, lavanderias, estacionamentos, valets, faculdades, escolas particulares e cabeleireiros, entre outros serviços. Quanto mais notas solicitadas todo mês, maior a chance de ser sorteado, já que cada nota emitida vale como um bilhete individual.

Os concursos mensais da Nota do Milhão reúnem as notas fiscais geradas até o dia 25 do mês anterior (as notas emitidas após este período concorrem automaticamente no mês seguinte). A premiação é depositada em uma conta da Caixa.