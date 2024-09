Morador de Diadema é vice-campeão mundial no Patins Street

Danilo Senna, de 18 anos, morador de Diadema, no bairro Casa Grande, conquistou o segundo lugar na modalidade Patins Street Sênior durante o World Skate Games. A competição é considerada as olimpíadas dos esportes sobre rodas e reúne atletas a cada dois anos em diferentes regiões do mundo. Neste ano, o evento aconteceu na Itália, de 6 a 22 de setembro, e teve a participação de representantes de cerca de 100 países.

A apresentação que premiou Danilo aconteceu dia 19 de setembro e, na modalidade Roller Freestyle Street, o atleta tem o desafio de executar manobras – como saltos e giros – em rampas, corrimãos e outros obstáculos que simulam os encontrados nas ruas e praças das cidades.

Outros títulos do diademense incluem outra vice colocação no World Skate Games, de 2022, três vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão sul-americano e campeão do Ranking Paulista, em 2023.

Danilo falou sobre os desafios de sua mais recente conquista. “Na Itália, o mais difícil foi me adaptar com as pistas, que foram bem diferentes das que eu costumo competir e do que temos no Brasil. Os adversários foram muito bons e preparados, pois são os melhores do mundo competindo juntos. Estava muito acirrado e competitivo.” O atleta, que treina na pista do Parque da Juventude, em São Bernardo, também deu dicas para os jovens de Diadema que desejam ingressar da modalidade esportiva. “Siga seus sonhos e não desacredite de jeito nenhum. Também é importante assistir muitos vídeos sobre a modalidade para se desenvolver mais rapidamente”, conclui