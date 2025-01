Morador da Pompeia ganha R$ 1 milhão no 1º sorteio de 2025 da Nota do Milhão em SP

Na última segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o Espaço da Sorte Loterias Caixa em São Paulo foi palco do primeiro sorteio do ano do programa Nota do Milhão. O evento contemplou um residente do bairro Pompeia, localizado na Zona Oeste da cidade, que ganhou a quantia de R$ 1 milhão. A nota vencedora, no valor de R$ 27,20, foi emitida em Perdizes, um bairro vizinho também na mesma região.

O sorteio deste mês contou com a participação de 2.851.465 bilhetes. Para aqueles interessados em concorrer aos prêmios mensais oferecidos pelo programa, não é necessário ser morador da capital paulista; o único requisito é realizar o cadastro no site da Nota do Milhão e solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) ao utilizar serviços na cidade. As notas fiscais válidas para a participação incluem aquelas emitidas por instituições educacionais, academias, salões de beleza, estacionamentos e outros estabelecimentos prestadores de serviços.

É importante ressaltar que não há um valor mínimo estipulado para a solicitação da nota fiscal e que as notas geradas até o dia 25 do mês anterior são elegíveis para o sorteio mensal; notas emitidas após essa data automaticamente competem no próximo mês. Os prêmios conquistados são creditados em contas-poupança na Caixa Econômica Federal.