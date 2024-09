Mooca Plaza Shopping recebe evento “Me Adota”

O Mooca Plaza Shopping, em parceria com o projeto Arcanimal, realiza o evento “Me Adota”, que possui o objetivo de estimular a adoção responsável de animais resgatados no Rio Grande do Sul. O evento acontece no Piso L2, próximo ao Teatro Mooca, nos dias 28 e 29 de setembro – das 11h às 15h no sábado e, das 14h às 18h, no domingo. Ao longo dos dois dias, serão 30 animais resgatados e disponíveis para adoção.

Para realizar a adoção e garantir um novo amigo de quatro patas, o adotante deve ser maior de 21 anos e apresentar documentos como comprovante de identidade e residência. Além disso, o interessado passa por uma breve entrevista com um responsável da ONG. As entrevistas são realizadas na hora e, ao final, o interessado já pode ir para casa com o seu novo melhor amigo.

Próxima edição acontece no Shopping Taboão

A próxima edição do evento “Me Adota” acontece nos dias 19 e 20 de outubro no Shopping Taboão. No dia, outros animais resgatados estarão em busca de um lar amoroso para chamar de seu. É uma segunda oportunidade para quem não conseguir marcar presença no evento do Mooca Plaza Shopping.

O evento acontece das 11h às 15h no sábado (19) e, das 14h às 18h, no domingo (20).

Pet Park e Praça de Alimentação Pet no Mooca Plaza

Após comparecer ao evento e adotar um novo amigo, os clientes podem aproveitar o passeio para conhecer os espaços pets do Mooca Plaza Shopping. O empreendimento dispõe de um parque e de uma praça de alimentação para pets.

O Pet Park possui mais de 2mil m² e fica localizado na área externa do shopping, no estacionamento, próximo ao Acesso B. O espaço conta com atrações para diversão e treinamento dos cães, incluindo: espaço de agility com obstáculos, rampas, túneis, escalada e bastões. Há também espaço para correr e brincar livremente, além de bebedouros espalhados para total conforto dos pets. A entrada possui portões de duas fases, assim diminuindo o risco de fugas.

A Praça Pet é uma área externa, anexa à Praça de Alimentação, para que os tutores possam se alimentar junto de seus animais. O espaço possui 500m2 e dispõe de mesas, cadeiras e bancadas para utilização livre. A Praça Pet conta também com um espaço de “cercadinho” para que os tutores possam deixar os cães enquanto buscam a sua refeição na área interna da Praça de Alimentação. Mesmo sendo anexa à Praça de Alimentação, o acesso à Praça Pet ocorre pela entrada externa.

Ambos os espaços funcionam no mesmo horário do shopping.

Serviço

Data: 28 e 29 de setembro

Horário:

Sábado – das 11h às 15h

Domingo – das 14h às 18h

Local: próximo ao Teatro Mooca, no Piso L2

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000