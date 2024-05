Monte Verde celebra Dia Mundial da Bicicleta com campeão de ciclismo e vê atleta realizar sonho ao ganhar bike

O Dia Mundial da Bicicleta será celebrado na próxima segunda-feira (3) e Monte Verde (MG), considerado um dos melhores lugares do Brasil para a prática do mountain bike, tem motivos de sobra para se orgulhar de um atleta local que continua superando as dificuldades para seguir brilhando em uma das modalidades do ciclismo nacional. No último final de semana, Siliano de Souza venceu uma prova da categoria elite da Liga Brasileira de Downhill, em Águas de Lindoia (SP), onde o competidor do distrito de Camanducaia subiu ao pódio pela terceira vez no ano em uma etapa da competição, na qual já vinha de um vice-campeonato em Caxambu (MG) e de um 3º lugar em Socorro (SP).

Patrocinado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) desde 2021, o ciclista ainda obteve em 2024 uma expressiva quinta colocação na 18ª edição da Descida das Escadas de Santos, maior prova de dowhhill urbano da América Latina, disputada por atletas de vários países. E o bom momento vivido no esporte ocorre enquanto ele chegou a pedir por colaborações financeiras, em suas redes sociais, por meio de uma vaquinha virtual, promovida com ajuda de Valdirene Farid, da Rádio Monte Verde FM, com a meta de arrecadar dinheiro suficiente para a compra de uma bicicleta nova, melhor que a sua atual e que lhe permita competir em igualdade de condições com outros atletas da elite que já possuem equipamento superior.

No fim das contas, entretanto, o sonho do ciclista acabou sendo realizado por meio de uma parceria da diretoria da MOVE com a Sense, fornecedora da nova bicicleta, que tornaram possível essa conquista. E ele já recebeu o presente das mãos da presidente da entidade, Rebecca Wagner, na última segunda-feira.

Siliano de Souza e Rebecca Wagner, presidente da MOVE, durante a entrega da nova bike para o ciclista (Foto: Divulgação/MOVE)

“A MOVE, depois de três anos de luta como patrocinadora do Siliano, conseguiu a nova bicicleta que ele precisava para poder competir de igual para igual com os seus adversários da elite do mountain bike. Agradecemos à diretoria da MOVE e ao Nildo Guedes, da Sense, por nos ajudarem a realizar esse sonho. E vale destacar que o valor arrecadado com a vaquinha virtual, que foi de quase R$ 2,4 mil, já está com o atleta e será importante para ele, pois a quantia ajudará a bancar os custos da viagem do atleta até Pomerode (SC), onde disputará o Campeonato Brasileiro de Downhill, de 25 a 28 de julho”, ressalta Rebecca. “Com a nova bike, a chance de o Siliano ganhar lá é grande, mas ele ainda precisa da ajuda de novos patrocinadores para continuar disputando as grandes competições que virão pela frente”, reforça.



O ciclista, por sua vez, não escondeu a emoção por ter recebido a bicicleta nova. Com peças de primeira linha e sistemas de suspensão dianteiro e traseiro de ponta, o modelo também possui um quadro de fibra de carbono, o que torna a bicicleta mais leve e confortável de ser pilotada. “Estou feliz demais, não tenho nem palavras para descrever a minha alegria. Essa bike é top e a tendência agora é de evolução de desempenho nas próximas provas. E eu só tenho a agradecer à MOVE. Sem contar com a ajuda da entidade, nada disso teria sido possível. É um grande sonho que estou realizando”, festejou o atleta de 32 anos.

Rotina de pedreiro, atleta e pai de família

Apesar de vir acumulando resultados expressivos nas pistas nos últimos anos e de ter fechado 2023 no top 20 do ranking nacional da categoria elite de sua modalidade no mountain bike, Siliano nunca pôde se dedicar exclusivamente à carreira de atleta. O ciclista continua conciliando a rotina de treinos com outra atividade que também exige uma boa condição física: a profissão de pedreiro, ofício que ele segue exercendo em Monte Verde. Para completar, o competidor ainda precisa dar conta das obrigações de pai de família diariamente.

“Estou com neném novo em casa, um filho de um ano de idade, e tenho também uma filha de nove anos. Então, eu praticamente não paro. Saio do serviço e já volto para casa para ajudar a minha esposa a cuidar das crianças. Preciso dar atenção a elas e ao mesmo tempo tenho de treinar pra poder estar competindo em boas condições. É uma vida bem corrida, mas gratificante. Normalmente, a minha rotina é a de acordar cedo e ir para a academia ou treinar na bike para sempre me manter em movimento e com o físico bom. Se não for assim, eu acabo perdendo o rendimento necessário para as competições”, explica Siliano.

O ciclista também faz questão de destacar que só pôde continuar com a sua trajetória de atleta por causa do apoio que recebe da MOVE desde 2021. “Essa ajuda é essencial. Se não fosse por ela, eu já teria desistido. Querendo ou não, como pai de família, tem um custo de vida alto. Por isso, sem o apoio da entidade, eu não estaria mais no esporte de competição”, completa.

Já ao comentar sobre a importância da condição geográfica de Monte Verde para o ajudar a evoluir como ciclista profissional, Siliano destaca a grande variedade de trilhas e de percursos de diferentes dificuldades como uma vantagem para quem treina para competir e também para os turistas que curtem pedalar em meio à natureza. “Temos muitos circuitos legais de passeios de bike aqui, como, por exemplo, o Serra Verde de Cicloturismo. E é possível passar por vários pontos turísticos de bicicleta, atravessando belíssimas paisagens”, diz o ciclista, que também já foi guia de passeios de bicicleta por cinco anos no distrito.

Nossa Viagem oferece 3 opções de passeios de bike

Uma das empresas que oferecem esse tipo de programa em Monte Verde é a Nossa Viagem Turismo, que integra a lista de agências associadas à MOVE atualmente e disponibiliza três tipos de rolês guiados. Um deles é para iniciantes, que tem percurso de 10 km e não conta com subidas, sendo ideal para ser feito em família. Realizado com reserva antecipada ao preço de R$ 320 por pessoa, dá direito ao aluguel da bicicleta, de um par de luvas e do capacete, além do retorno ao local de partida com transporte em veículo de tração 4×4.



Agência oferece opções de passeios de 10km, 25km e 40km

(Foto: Divulgação/Nossa Viagem Turismo)

Já uma segunda modalidade do passeio promovido pela Nossa Viagem Turismo, que pode ser reservado ao custo de R$ 375 por ciclista, é de nível intermediário e traça uma rota de 25 km, com percursos mais desafiadores e término em um vilarejo próximo a Monte Verde.

A agência ainda oferece uma terceira opção de rolê, de 40 km, ao preço de R$ 490, que exige melhor condicionamento físico pela própria distância a ser completada e por possuir subidas de maior dificuldade aos ciclistas. Essa alternativa de trajeto também oferece carro de apoio a quem contratá-lo. Mais informações no site e as reservas para os passeios podem ser feitas pelo WhatsApp: (35) 99898-5359. ‌ ‍

Sobre a MOVE

Entidade associativa, apartidária e sem fins lucrativos, a MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) foi criada no início de 2020 para promover o desenvolvimento econômico sustentável e ético do distrito de Monte Verde, polo turístico que pertence ao município de Camanducaia (MG), tornando-se referência no país. A agência atua com o objetivo de fortalecer e dar voz ao empresariado, a fim de potencializar a vocação turística local sob os seguintes escopos: hotelaria, comércio, receptivos, alimentação, ambiental, social, industrial, esportivo, artístico e cultural. Tem, ainda, como valores, a participação da sociedade na tomada das decisões e o cuidado e a valorização da paisagem e da cultura local. Atualmente, com mais de 160 associados, a MOVE apoia e oferece auxílio estratégico a empresas, ao poder público e à comunidade para o enfrentamento de desafios comuns; identifica, fomenta e divulga oportunidades de investimentos; promove novos negócios e parcerias; apoia, produz e viabiliza eventos turísticos na região; e promove turismo diversificado e economia de alternativas para negócios sustentáveis.