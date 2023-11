Monster Super Tour chega ao Brasil

A Monster Energy, marca global de energéticos e líder nacional do segmento, está trazendo ao Brasil sua equipe internacional de atletas. O time Monster Energy, que está viajando pelo mundo em uma série de atividades, chega ao Brasil na primeira semana de dezembro e passará por São Paulo e Rio de Janeiro para eventos abertos ao público com o famoso Cash for Tricks – competição de atletas amadores em que a melhor manobra ganha prêmio em dinheiro na hora – e sessão de autógrafos.

Em um encontro que promete ser eletrizante, os fãs da marca poderão encontrar nomes que são referência mundial em seus respectivos esportes. Além de personalidades nacionais como Rayssa Leal, Filipe Mota, Gabriel Fortunato, Giovanni Vianna e Felipe Nunes, estrelas internacionais como Nyjah Huston, Aurelien Giraud, Marek Zaprazny, Kevin Baekkel, Jorge Simões, também estão confirmadas na tour.

“Monster Super Tour é uma iniciativa global da marca que traz muito do que somos e compartilha com nosso público todo o nosso DNA inovador e único. Reunir os principais skatistas do mundo para um Tour, mostrar a cena brasileira e proporcionar aos fãs da marca essa interação é uma satisfação para nós. E, ter uma etapa aqui no Brasil encerrando a Tour só demonstra a potência que é o Skate no país. O público brasileiro é apaixonado por Monster e nós estamos sempre buscando maneiras de nos conectar ainda mais com eles”, conta Marcio Avolio, diretor de Marcio Avolio, diretor de Marketing da Monster Energy Brasil.

O evento também deixará um legado em um dos principais pontos de referências para os skatistas da cidade de São Paulo. Isso porque a Monster está promovendo uma série de melhorias na Praça Roosevelt “Esse é um lugar muito importante para o skate brasileiro e mundial que estava deteriorado pelo tempo e a Monster está realizando uma revitalização para deixar de legado e presente para a população, respeitando o espaço e incentivando o esporte”, conta Davison Fortunato, skatista, ativista pelo esporte e empreendedor social.

Programação Monster Super Tour

São Paulo – 5 de dezembro

14h – 15h – sessão de autógrafos – Maze

16h – 18h – Cash for Tricks – Praça Roosevelt

Rio de Janeiro – 7 de dezembro

17h – Sessão de autógrafos – Mauacba Skate Coffee

18h – Demo dos atletas e Cash for Tricks – Praça Mauá

Os eventos acima são gratuitos e aberto a todos.